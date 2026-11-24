Zdroj: Motorola
Nedávno jsme se dočkali nového top modelu Motorola Signature 27, jehož cena je poněkud vysoká, ale v rámci zaváděcí akce jde získat i chytré hodinky se systémem Wear OS. I tak cena asi bude hlavním rozhodovacím faktorem. Naštěstí výrobce myslí i na ty, co chtějí něco dostupnějšího. Na trh uvádí Motorola Edge 70 Neo, tedy doplněk již představených modelů Edge 70 Plus, Edge 70 Max, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion a Edge 70.
Jako nový etalon střední třídy?
Model Motorola Edge 70 Neo se může rozhodně chlubit dvěma komponentami. V první řadě se jedná o baterii, jelikož má kapacitu 7000 mAh s podporou 45W nabíjení. Tentokrát se asi nenašel prostor pro integraci bezdrátového nabíjení, aspoň pomalého. Druhou chloubou je displej. Ten má nadstandardně vysoké rozlišení a hlavně zvládá 144Hz obnovovací frekvenci. K tomu navíc umí dosáhnout na jas až 5200 nitů, což je lokální maxim.
Ostatní specifikace jsou spíše průměrné a typické na střední třídu. O výkon se se stará Snapdragon 7s Gen 3, což je sice dobrý procesor, ale byl uveden na trh v roce 2024. Pro znalejší to může vypadat jako hodně velký krok vzad, ale běžný zákazník si asi nevšimne, že v mobilu není nejnovější kousek od Qualcommu. Možná někteří namítnou, že se takto zkrátí softwarová podpora. Sice není nějak dlouhá, ale základní verze systému bude dostávat tento model po dobu tří let, bezpečnostní aktualizace pak po dobu pěti let.
Slabším místem mobilu je fotografická výbava. Sice záda jakoby naznačují, že jsou tu tři foťáky, ve skutečnosti je použitelný jen hlavní 50MPx. Ten má aspoň navíc optickou stabilizaci obrazu. Další snímač s 2 MPx slouží pro makro focení a třetí je jen pomocný světelný senzor.
Co se týče ceny a dostupnosti Motorola Edge 70 Neo, tak na to si musíme ještě malou chvíli počkat. Cena by ale měla být rozhodně nižší. Můžeme jen připomenout, že předchůdce Motorola Edge 60 Neo se k nám dostal za 9 999 Kč.
Specifikace Motorola Edge 70 Neo
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (Super HD), 450 ppi, 144 Hz, jas až 5200 nitů, 10bitové barvy, 100% DCI-P3, HDR10/10+, Pantone Validated, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128 GB UFS 3.1 (rozšiřitelné pomocí microSD až o 1 TB)
- Operační systém: Android 16 (3 aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, f/1,8, OIS)
- 2 Mpx (makro, f/2,4)
- dedikovaný světelný senzor 3 v 1
- přední: 32 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, f/1,8, OIS)
- IP64, MIL-STD-810H
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo (Dolby Atmos)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,7 × 75,7 × 8,49 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W rychlé nabíjení (7,5W reverzní drátové nabíjení, bypass nabíjení)
Zdroje: motorola.in, gsmarena.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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