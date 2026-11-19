Slevová akce Black Friday v e-shopu Alza.cz přináší výrazné cenové zvýhodnění u širokého spektra produktů vhodných jako dárky pro ženy. V nabídce se objevují jak praktické spotřebiče pro každodenní péči o vzhled, tak i moderní nositelná elektronika, prémiové audio nebo výkonní kuchyňští pomocníci. Všechny vybrané položky jsou skladem a slevy dosahují až 58 procent.
Péče o vlasy a krásu
V kategorii osobní péče lze pořídit jak osvědčené nástroje pro úpravu vlasů, tak i pokročilé sonické kartáčky. Vybavení kombinuje šetrné technologie s moderním designem, což z něj dělá ideální volbu pro domácí kosmetickou a hygienickou rutinu.
- Remington S8605 Colour Prot. Straight. champ. (-43 %)
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- Laifen SWIFT SPECIAL Platinum Pink (-33 %)
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Chytré hodinky, fitness a audio
Pro příznivkyně aktivního životního stylu i kvalitního poslechu hudby jsou připraveny chytré hodinky, bezdrátová sluchátka a přenosné reproduktory. Výběr zahrnuje jak cenově dostupné modely s AMOLED displejem, tak i pokročilé sporttestery či prémiové audio s poloviční cenovkou.
- Sonos Ace White (-50 %)
- Motorola Moto Sound Flow (Sound by BOSE) PANTONE Warn Taupe (-49 %)
- LAMAX Flow AMOLED Rose Gold (-33 %)
- Garmin Forerunner 265 Aqua/Black (-29 %)
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Kuchyňští pomocníci a káva
Zajímavé cenové pády zasáhly také segment domácích spotřebičů, kde dominují automatické i kapslové kávovary, horkovzdušná fritéza a multifunkční kuchyňský robot. Tyto spotřebiče dokážou výrazně ušetřit čas při přípravě pokrmů i oblíbených teplých nápojů.
- Tefal QB951838 i-Coach Touch (-58 %)
- Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence (-50 %)
- SIEMENS TP511R01 EQ500 classic (-47 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop Coconut White XN920110P set (-32 %)
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Kompletní přehled všech zlevněných produktů v rámci probíhající akce si můžete prohlédnout přímo na stránkách Black Friday na Alza.cz, kde Alza nabízí desítky dalších výhodných nabídek pro každou příležitost.
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