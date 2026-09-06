Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

• 6. 9. 2026#Android #Smartphony
Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

Zdroj: Motorola

Motorola tento týden představila například nové chytré hodinky Moto Watch Ultra, ale kromě toho jsme se dočkali i mobilu Motorola Edge 70 Plus. Ten v podstatě navazuje na dřívější kousky jako Edge 70 Max, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion a Edge 70.

Další v řadě?

Motorola Edge 70 Plus se liší ve specifikacích oproti ostatním modelům v řadě. Zde ale firma nešla cestou co nejtenčího profilu nebo nějaké nadstandardní specifikace. V základu se ale nabízí slušně vybavený kousek, který má například certifikace IP64 a MIL-STD-810H. Nějaké drsnější zacházení vydrží, ale na ponoření do vody to není.

 

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Zdroj: Motorola

Zadní straně dominuje 200MPx snímač s optickou stabilizací obrazu, ale sekundární nestojí ani za řeč, má jen 2 MPx. Displej láká na vyšší rozlišení a až 144Hz obnovovací frekvenci. Navíc maximální jas je až 5200 nitů. Baterie dostala kapacitu 6500 mAh, což je i na dnešní dobu nadstandardní velikost.

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Zdroj: Motorola

Zatím to tedy vypadá na slušný mobil střední třídy, jenže došlo na použití procesoru Snapdragon 7s Gen 3 z roku 2024, což už nevypadá dobře. Cena Motorola Edge 70 Plus je nastavena u základního modelu na cca 14 500 Kč. Aktuálně není tento model dostupný u nás, ale to se může kdykoliv změnit.

Specifikace Motorola Edge 70 Plus

  • displej: 6,78 palců, Extreme AMOLED, 2772 x 1272 pixelů, obnovovací frekvence až 144 Hz, jas až 5200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 3
  • RAM: 8 GB LPDDR5X (rozšířitelná až na 24 GB s technologií RAM Boost)
  • úložiště: 256 GB UFS 3.1 (rozšiřitelné paměťovou kartou microSD až do 1 TB)
  • Operační systém: Android 16 (5 let bezpečnostních aktualizací do 09/2031)
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, velikost pixelu 0,5 µm / technologie Ultra Pixel pro 2,0 µm, All Pixel Focus, OIS – optická stabilizace obrazu, LED blesk)
      • 2 Mpx (Macro Vision, f/2,4, velikost pixelu 1,75 µm, pevné zaostření)
      • dedikovaný 3v1 senzor okolního světla
    • přední: 32 Mpx (f/2,2)
  • IP64, MIL-STD-810H
  • optická čtečka otisků prstů v displeji, Face Unlock, ThinkShield
  • stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio přes kabel, 2 mikrofony)
  • Konektivita: 5G (sub-6), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, pásma 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 6.0, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 162,70 x 75,70 x 8,49 mm (plastový rám)
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W TurboPower rychlé nabíjení, Bypass charging

Zdroje: motorola.com, fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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