Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

Zdroj: Motorola
Motorola tento týden představila například nové chytré hodinky Moto Watch Ultra, ale kromě toho jsme se dočkali i mobilu Motorola Edge 70 Plus. Ten v podstatě navazuje na dřívější kousky jako Edge 70 Max, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion a Edge 70.
Další v řadě?
Motorola Edge 70 Plus se liší ve specifikacích oproti ostatním modelům v řadě. Zde ale firma nešla cestou co nejtenčího profilu nebo nějaké nadstandardní specifikace. V základu se ale nabízí slušně vybavený kousek, který má například certifikace IP64 a MIL-STD-810H. Nějaké drsnější zacházení vydrží, ale na ponoření do vody to není.
Zadní straně dominuje 200MPx snímač s optickou stabilizací obrazu, ale sekundární nestojí ani za řeč, má jen 2 MPx. Displej láká na vyšší rozlišení a až 144Hz obnovovací frekvenci. Navíc maximální jas je až 5200 nitů. Baterie dostala kapacitu 6500 mAh, což je i na dnešní dobu nadstandardní velikost.
Zatím to tedy vypadá na slušný mobil střední třídy, jenže došlo na použití procesoru Snapdragon 7s Gen 3 z roku 2024, což už nevypadá dobře. Cena Motorola Edge 70 Plus je nastavena u základního modelu na cca 14 500 Kč. Aktuálně není tento model dostupný u nás, ale to se může kdykoliv změnit.
Specifikace Motorola Edge 70 Plus
- displej: 6,78 palců, Extreme AMOLED, 2772 x 1272 pixelů, obnovovací frekvence až 144 Hz, jas až 5200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 8 GB LPDDR5X (rozšířitelná až na 24 GB s technologií RAM Boost)
- úložiště: 256 GB UFS 3.1 (rozšiřitelné paměťovou kartou microSD až do 1 TB)
- Operační systém: Android 16 (5 let bezpečnostních aktualizací do 09/2031)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, velikost pixelu 0,5 µm / technologie Ultra Pixel pro 2,0 µm, All Pixel Focus, OIS – optická stabilizace obrazu, LED blesk)
- 2 Mpx (Macro Vision, f/2,4, velikost pixelu 1,75 µm, pevné zaostření)
- dedikovaný 3v1 senzor okolního světla
- přední: 32 Mpx (f/2,2)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, velikost pixelu 0,5 µm / technologie Ultra Pixel pro 2,0 µm, All Pixel Focus, OIS – optická stabilizace obrazu, LED blesk)
- IP64, MIL-STD-810H
- optická čtečka otisků prstů v displeji, Face Unlock, ThinkShield
- stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio přes kabel, 2 mikrofony)
- Konektivita: 5G (sub-6), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, pásma 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 6.0, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,70 x 75,70 x 8,49 mm (plastový rám)
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W TurboPower rychlé nabíjení, Bypass charging
Zdroje: motorola.com, fonearena.com
Komentáře