Novinka Motorola Edge 70 Fusion – při výběru vhodné varianty buďte ostražitejší

Zdroj: Motorola
Už jsme zde měli několik nových modelů od Motoroly, ale v rámci veletrhu MWC si nachystala ještě jednu novinku v podobě Motorola Edge 70 Fusion.
- Motorola Edge 70 vychází ve speciální edici Swarovski
- Recenze Motorola Edge 70 – tenkost bez kompromisů
- Motorola Signature: Tenký mobil s 7 lety aktualizací a dobrou výbavou představen
V podstatě dva modely
Modely Fusion zapadají většinou do střední třídy a nyní tomu není jinak. Motorola Edge 70 Fusion je vybavena procesorem Snapdrago 7s Gen 3, což je sice trochu starší model, ale měl by dostačovat běžnému uživateli. Výrobce se dost chlubí odolností a je také čím. Novinka splňuje certifikace IP69/IP68 a MIL-STD-810H, takže odolá i náročnějším podmínkám.
Fotografická výbava je zde spíše základní, byť tedy hlavní senzor má optickou stabilizaci obrazu. Specifikace jasně definují dva snímače na zadní straně, takže fotomodul tak trochu klame svým designem. U této novinky je ale jedna zvláštní věc. Při výběru se nerozhodujte jen podle velikosti operační paměti. Nižší varianta s 8 GB RAM má baterii o kapacitě 5200 mAh a vyšší s 12 GB RAM je zde pak 7000 mAh. Samozřejmě to má vliv i na rozměry a hmotnost.
Motorola Edge 70 Fusion již dnes míří do prodeje, přičemž verze s 12/256 GB a 7000mAh baterií má nastavenou cenu na 12 499 Kč. Verze s 8/256 GB a 5200mAh baterií pak přijde na 10 599 Kč.
Specifikace Motorola Edge 70 Fusion
- displej: 6,78 palců , Extreme AMOLED , HDR10+, 144Hz, 100% DCI-P3, maximální jas 5200 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony – LYTIA 710 , f/1,8 , 1,0 μm / Ultra Pixel Technology pro 2,0 μm , All Pixel Focus , OIS , Dedicated 3-in-1 Light Sensor )
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, Macro Vision , f/2,2 , 1,12 μm , PDAF )
- přední: 32 Mpx (f/2,2 , 0,7 μm / Quad Pixel Technology pro 1,4 μm )
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony – LYTIA 710 , f/1,8 , 1,0 μm / Ultra Pixel Technology pro 2,0 μm , All Pixel Focus , OIS , Dedicated 3-in-1 Light Sensor )
- Odolnost: IP69/IP68 , MIL-STD-810H
- Audio: duální stereo reproduktory , Dolby Atmos , 2 mikrofony
- Konektivita: 5G , 4G LTE , 3G , 2G , GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo , USB-C
- rozměry a hmotnost:
- 162,76 x 75,60 x 7,21 mm a 177 gramů (baterie 5200 mAh)
- 162,76 x 75,60 x 7,99 mm a 193 gramů (baterie 7000 mAh)
- baterie a nabíjení: 5200/7000 mAh , 68W TurboPower
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře