Slevy na notebooky u Alza.cz dosahují až 42 %: Zlevněné jsou modely ASUS, Lenovo, MacBook i herní stroje KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Ostatní
4 minuty čtení#Ostatní
Slevy na notebooky u Alza.cz dosahují až 42 %: Zlevněné jsou modely ASUS, Lenovo, MacBook i herní stroje

Pořízení nového pracovního nástroje nebo herního stroje nyní vychází výrazně výhodněji. Internetový obchod Alza.cz spustil vlnu slev na široké spektrum notebooků a zařízení 2v1, přičemž u vybraných modelů klesly ceny až o 42 %. V akční nabídce nechybí ultratenké modely s OLED displeji, odolné firemní řady, nejnovější generace jablečných počítačů s čipy M5 ani výkonné herní sestavy s grafikami řady GeForce RTX 50.

Notebooky ASUS se slevou přes 40 %

Nejvyšší procentuální slevy v aktuální nabídce připadají na oblíbenou řadu ASUS Vivobook. Tyto modely cílí na uživatele hledající tenkou a lehkou konstrukci v kombinaci s vysokým výkonem pro práci, studium i multimédia. Vybírat lze mezi kompaktními 14palcovými i prostornějšími 16palcovými variantami, které se pyšní špičkovými WUXGA OLED či IPS displeji a moderními procesory včetně podpory standardu Copilot+ PC.

Pracovní a multimediální notebooky Lenovo

Výrazného zlevnění se dočkaly stálice od společnosti Lenovo. Pro firemní sféru a náročné profesionály jsou připraveny prověřené řady ThinkPad a ThinkBook s důrazem na odolnost dle armádních standardů, pokročilé zabezpečení a praktický poměr stran displeje 16:10. Nabídku doplňují stylové celokovové modely Yoga Slim s OLED obrazovkou a dostupnější univerzální řada IdeaPad Slim.

MacBooky s čipy M5 a řada MacBook Neo

Příznivci ekosystému macOS mohou vybírat ze zlevněných notebooků značky Apple. Do akce zamířily 13palcové modely MacBook Air i profesionální 14palcové modely MacBook Pro osazené nejnovější generací čipů M5 a M5 Pro, které jsou od základu navrženy pro náročné pracovní úlohy a lokální výpočty Apple Intelligence. Nabídku doplňují také kompaktní 13palcové modely MacBook Neo ve výrazných barevných variantách.

Herní a kancelářské notebooky HP

Značka HP je v akčním výběru zastoupena jak výkonnými herními stroji, tak spolehlivými modely pro každodenní práci. Hráče potěší řady VICTUS by HP a HyperX OMEN, které disponují grafikami NVIDIA GeForce RTX 5050 s architekturou Blackwell a displeji s vysokou obnovovací frekvencí až 180 Hz. Pro běžné pracovní nasazení, prezentace a multimédia jsou připraveny zlevněné modely HP OmniBook 3 v úhlopříčkách od 14 do 17 palců.

Notebooky Acer pro hráče, studenty i běžnou práci

Široké portfolio zlevněných modelů nabízí také výrobce Acer. Herní nadšenci mohou sáhnout po modelech Acer Nitro V v 15palcovém či 17palcovém provedení, které pohání grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5050 a RTX 5060 doplněné o rychlé 144Hz a 165Hz panely. Pro práci a studium je k dispozici celokovový model Aspire 14 AI s podporou Copilot+ PC, prostorný 17palcový Aspire Go nebo mimořádně kompaktní 11,6palcový Chromebook 311.

Zařízení 2v1 Microsoft Surface Pro

Maximální mobilitu v kombinaci s dotykovou obrazovkou a plnohodnotným systémem Windows nabízejí prémiová zařízení 2v1 z řady Microsoft Surface Pro 11. generace. Tyto kompaktní tablety a notebooky v jednom splňují standard Copilot+ PC, disponují špičkovými 13palcovými OLED nebo IPS displeji a o jejich plynulý chod se starají procesory Qualcomm Snapdragon X či čipy s grafikou Intel Arc.

Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuálních akčních nabídek je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který garantuje rychlé doručení a spolehlivý zákaznický servis.

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