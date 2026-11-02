Slevy na notebooky u Alza.cz dosahují až 42 %: Zlevněné jsou modely ASUS, Lenovo, MacBook i herní stroje

Pořízení nového pracovního nástroje nebo herního stroje nyní vychází výrazně výhodněji. Internetový obchod Alza.cz spustil vlnu slev na široké spektrum notebooků a zařízení 2v1, přičemž u vybraných modelů klesly ceny až o 42 %. V akční nabídce nechybí ultratenké modely s OLED displeji, odolné firemní řady, nejnovější generace jablečných počítačů s čipy M5 ani výkonné herní sestavy s grafikami řady GeForce RTX 50.
Notebooky ASUS se slevou přes 40 %
Nejvyšší procentuální slevy v aktuální nabídce připadají na oblíbenou řadu ASUS Vivobook. Tyto modely cílí na uživatele hledající tenkou a lehkou konstrukci v kombinaci s vysokým výkonem pro práci, studium i multimédia. Vybírat lze mezi kompaktními 14palcovými i prostornějšími 16palcovými variantami, které se pyšní špičkovými WUXGA OLED či IPS displeji a moderními procesory včetně podpory standardu Copilot+ PC.
- ASUS Vivobook S14 S3407AA-OLED113W Matte Gray kovový (-42 %)
- ASUS Vivobook 16 X1605VA-OLED2842W Indie Black (-41 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB036WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-40 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407GA-OLED088WZ Matte Gray (bez adaptéru) (-40 %)
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Pracovní a multimediální notebooky Lenovo
Výrazného zlevnění se dočkaly stálice od společnosti Lenovo. Pro firemní sféru a náročné profesionály jsou připraveny prověřené řady ThinkPad a ThinkBook s důrazem na odolnost dle armádních standardů, pokročilé zabezpečení a praktický poměr stran displeje 16:10. Nabídku doplňují stylové celokovové modely Yoga Slim s OLED obrazovkou a dostupnější univerzální řada IdeaPad Slim.
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Black (-25 %)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL Arctic Grey (-25 %)
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Black LTE (-25 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 Tidal Teal celokovový (bez adaptéru) (-23 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 Arctic Grey (bez adaptéru) (-20 %)
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MacBooky s čipy M5 a řada MacBook Neo
Příznivci ekosystému macOS mohou vybírat ze zlevněných notebooků značky Apple. Do akce zamířily 13palcové modely MacBook Air i profesionální 14palcové modely MacBook Pro osazené nejnovější generací čipů M5 a M5 Pro, které jsou od základu navrženy pro náročné pracovní úlohy a lokální výpočty Apple Intelligence. Nabídku doplňují také kompaktní 13palcové modely MacBook Neo ve výrazných barevných variantách.
- MacBook Air 13″ M5 (-20 %)
- MacBook Pro 14″ M5 CZ 2025 Vesmírně černý (-20 %)
- MacBook Pro 14″ M5 PRO CZ 2026 Stříbrný (-19 %)
- MacBook Neo 13″ (-13 %)
- MacBook Neo 13″ (-13 %)
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Herní a kancelářské notebooky HP
Značka HP je v akčním výběru zastoupena jak výkonnými herními stroji, tak spolehlivými modely pro každodenní práci. Hráče potěší řady VICTUS by HP a HyperX OMEN, které disponují grafikami NVIDIA GeForce RTX 5050 s architekturou Blackwell a displeji s vysokou obnovovací frekvencí až 180 Hz. Pro běžné pracovní nasazení, prezentace a multimédia jsou připraveny zlevněné modely HP OmniBook 3 v úhlopříčkách od 14 do 17 palců.
- VICTUS by HP 15-fb3900ncx Mica Silver (bez adaptéru) (-36 %)
- HP OmniBook 3 17-dp0901ncx Glacier Silver (bez adaptéru) (-32 %)
- HyperX OMEN 15-gb0901ncx Iridescent Black (bez adaptéru) (-31 %)
- HP OmniBook 3 16-by0901ncx Glacier Silver (bez adaptéru) (-30 %)
- HP OmniBook 3 14-hu0902ncx Glacier Silver (bez adaptéru) (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky Acer pro hráče, studenty i běžnou práci
Široké portfolio zlevněných modelů nabízí také výrobce Acer. Herní nadšenci mohou sáhnout po modelech Acer Nitro V v 15palcovém či 17palcovém provedení, které pohání grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5050 a RTX 5060 doplněné o rychlé 144Hz a 165Hz panely. Pro práci a studium je k dispozici celokovový model Aspire 14 AI s podporou Copilot+ PC, prostorný 17palcový Aspire Go nebo mimořádně kompaktní 11,6palcový Chromebook 311.
- Acer Chromebook 311 Pure Black (CBOA311-2H-8125) (bez adaptéru) (-25 %)
- Acer Aspire Go 17 Steel Gray (AG17-31P-C365) (-25 %)
- Acer Nitro V 17 AI Obsidian Black (ANV17-41-R1YM) (-25 %)
- Acer Aspire 14 AI Pure Silver kovový (A14-53M-500P) (bez adaptéru) (-20 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-9706) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Zařízení 2v1 Microsoft Surface Pro
Maximální mobilitu v kombinaci s dotykovou obrazovkou a plnohodnotným systémem Windows nabízejí prémiová zařízení 2v1 z řady Microsoft Surface Pro 11. generace. Tyto kompaktní tablety a notebooky v jednom splňují standard Copilot+ PC, disponují špičkovými 13palcovými OLED nebo IPS displeji a o jejich plynulý chod se starají procesory Qualcomm Snapdragon X či čipy s grafikou Intel Arc.
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|16GB|512GB SSD|11th Edition|Platinum (-22 %)
- Microsoft Surface Pro 11 OLED 16GB 256GB Platinum for business (bez adaptéru) (-14 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|16GB|1TB SSD|11th Edition|Platinum (-14 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ IPS|16GB|512GB SSD|11th Edition|Black (-12 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuálních akčních nabídek je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který garantuje rychlé doručení a spolehlivý zákaznický servis.
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