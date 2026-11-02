Google mění vizuál klíčových aplikací: Telefon, Zprávy a Kontakty dostávají nové ikony

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google sem tam dělá úpravy, kterých si sotva někdo všimne. Pokud jde o design aplikací, tak se spíše mění postupně a jednou za čas se dočkáme nového designového stylu. U ikon jde spíše o postupný proces a málokdy se dočkáme nějakého oznámení nebo představení. Tentokrát Google udělal výjimku.
Nové ikony
V Googlu se rozhodli, že se změní ikony tří hlavních aplikací, které se objevují napříč mobilními telefony. Konkrétně jde o Telefon, Zprávy a Kontakty. Níže můžete vidět jejich novou podobu.
Google hlavně vyzdvihuje ostřejší provedení a také přechod barev. Google si slibuje od nové podoby, že bude čitelnější na jakémkoliv displeji a prostředí. Novinky se ještě nemusí objevit na vašem mobilu. Google je nasazuje ve vlnách, takže dříve nebo později se vám zobrazí na mobilu.
Nedá se předpokládat, že tento styl bude následně nasazen u všech aplikací. Tam asi Google zůstane u současné podoby.
Zdroje: blog.google, 9to5google.com
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
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