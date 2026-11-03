Google zpřístupní Quick Share vývojářům, zamíří i na iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google vyřešil problém se sdílením souborů a jiného materiálu mezi Androidem a iOS díky zavedení podpory AirDrop do jeho systému Quick Share. Podařilo se mu to díky nařízení EU, které donutilo Apple podporovat určité standardy. Postupně se tato podpora rozšiřuje, jak si můžete přečíst v našem článku. Jak se ale ukazuje, má ještě větší plány s Quick Share.
Quick Share v aplikacích
V rámci Android Dev Summit 2026 se společnost pochlubila, že v příštím roce dojde k vydání Quick Share SDK pro vývojáře. Ti díky tomu budou moci integrovat přímou podporu Quick Share do svých aplikací.
Zdroj: 9to5google
V podstatě jde využít Quick Share již nyní u aplikací, ale první se musí vyvolat standardní dialogové okno pro sdílení a až pak Quick Share. Nově tento krok budou moci obejít a přímo z aplikace vyvolat Quick Share sdílení, i s podporou pro AirDrop. SDK mimo jiné bude podporovat Wi-Fi Direct, takže přenos bude rychlejší.
Aby toho nebylo málo, tak dojde i na vydání Quick Share iOS SDK, takže i iOS aplikace budou moci takto jednoduše sdílet soubory a jakékoliv další informace. Je ale otázkou, jak rychle se tato novinka objeví u aplikací a jestli vývojáři budou mít využití pro tento způsob sdílení.
Zdroj: 9to5google.com
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