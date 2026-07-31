Google Fotky prochází úpravou nastavení a přidávají vizuální efekty

• 31. 7. 2026#Android #Aplikace
Google Fotky prochází úpravou nastavení a přidávají vizuální efekty

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se hodně stará o svou službu a aplikaci Fotky. Bohužel na některé funkce čekáme, jelikož je omezuje na konkrétní země, zejména kvůli využívání AI. Například jsme se mohli těšit na Me Meme, ale z ničeho nic byla funkce odebrána a stránky podpory pro ni byly smazány. Jsou zde ale funkce jako Remix, které ještě nejsou u nás. Mezitím došlo na několik úprav.

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Drobnosti a jedna zajímavost

V první řadě došlo na změnu celého nastavení do Material 3 Expressive designu, takže vše vypadá uspořádaněji a vzdušněji. Jde sice o drobnost, ale rozhodně takto aplikace vypadá lépe. To ale není podstatné, respektive nějak moc důležité. Podstatnější je novinka v nastavení, v sekci zobrazení fotek.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Přibyla možnost nazvaná Zvýraznit třpytem. V podstatě aplikace bude přímo při procházení grafickým efektem zvýrazňovat lidi nebo objekty na fotkách, s kterými bude možné provést nějakou událost, změnu nebo něco jiného. Ačkoliv jsme se snažili na redakčním Pixelu docílit ukázky této funkce, nic se nám nenabídlo. Je možné, že se jedná o přípravu a k plné aktivaci asi dojde později.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

U posledního vylepšení si nejsme jisti, jestli to tam již nebylo, nebo se to postupně objevilo. Vývojáři totiž přidali do některých částech, zejména spojenými s AI, tlačítko pro foťák v podobě plovoucího prvku. Díky tomu není nutné přeskakovat do jiné aplikace komplikovanějším způsobem. Jde ale jen o zkratku.

Zdroj: 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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