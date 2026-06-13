Google Kontakty dostanou nový vzhled na hodinkách

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace Google Kontakty je poměrně jednoduchá a nenabízí nějaké větší možnosti, jak ji posunout dál. I tak se sem tam dočká zajímavého vylepšení. Nyní zde máme ukázku toho, co se aktuálně chystá pro verzi na hodinkách.
Google Kontakty: Sdílení kontaktů dostává užitečné vylepšení
Méně informací, větší prvky
Aktuální podoba aplikace Kontakty na hodinkách s Wear OS je poměrně jednoduchá a staví na skrolování. Na levém obrázku níže je aktuální podoba. Vpravo pak můžete vidět chystanou změnu. Tu se podařilo objevit ve zdrojovém kódu aplikace ve verzi 1.106.0.914792851-release-wear.
Na první pohled to vypadá, že došlo k odebrání jakékoli informace o telefonním čísle a nabízí se jen tlačítka pro rychlé volání kontaktu nebo napsání zprávy. ve skutečnosti seznam čísel je stále k dispozici, jen úvodní zobrazení obsahuje nově větší profilovou fotku a dvě výrazná tlačítka, která bude jednodušší stisknout.
Změny se budou týkat i kategorie Oblíbené, kde již nebude seznam, ale sloupcové rozvržení. Takto ale nebude vypadat zobrazení podle abecedy. To zůstane v podobě seznamu. Sekce Oblíbené tak nabídne více informací. Kdy se nová verze aplikace dostane na zápěstí, není v tuto chvíli jasné.
Zdroj: androidauthority.com
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