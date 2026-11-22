Zdroj: HMD
V mobilním světě existuje několik legendárních mobilů a i názvů, pod kterými se znalejší hned představí nějakou éru nebo u konkrétní technologie, případně řadu mobilů. Mezi takové patří i označení PureView, což ve své době používala Nokia pro fotomobily. Nokia 9 PureView byl ale poslední pokus z roku 2019, už pod společností HMD. Zřejmě se chystá návrat.
PureView se zřejmě vrátí
Samotná značka PureView je nyní vlastněná firmou HMD, která se starala o výrobu mobilů Nokia po nějakou dobu, ale dnes již vystupuje na trhu přímo pod svým názvem. Sice v poslední době jsme neviděli mnoho novinek od HMD, ale firma to ještě nezabalila.
Jeden ze zaměstnanců výrobce sdílel v komunitním fóru krátké video prezentující návrat označení PureView. Na mobilu má spolupracovat s německou společností Schneider-Kreuznach, která se zaměřuje více než sto let na objektivy pro foťáky a kamery. Mobil by měl tedy nabídnout vylepšenou optiku.
Ačkoliv má HMD nějaké ambice v oblasti focení, tak dnes to již nezáleží jen na optice a senzorech. Je nutné mít i velmi dobrý a pokročilý software pro zpracování fotografií. Je tedy otázkou, jestli chce HMD jen navrátit název PureView na mobilní trh, nebo se rovnou pokusit o vstup do nejvyšší kategorie. Zde asi stojí za zmínku fakt, že v novodobé historii HMD/Nokia se to ani jednou nepodařilo. Do dnes čekáme na skutečný top model, který by se stal plnohodnotným vyzyvatelem pro top modely jiných značek.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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