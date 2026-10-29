Exkluzivní slevy na Alze: Zabezpečení, osvětlení i robotičtí pomocníci levněji

Současný trh s chytrým vybavením domácnosti přináší celou řadu inovativních zařízení, která dokážou výrazně zvýšit komfort, bezpečí a efektivitu každodenního fungování. Ať už jde o pokročilé zabezpečovací systémy, inteligentní osvětlení, nebo praktické robotické pomocníky, aktuální nabídka slev otevírá dveře k moderním technologiím širšímu okruhu zájemců. Podívejte se na přehled nejzajímavějších produktů, které lze nyní pořídit za výhodnějších podmínek.
Inteligentní osvětlení a designové lampy
Správně zvolené osvětlení dokáže zcela proměnit atmosféru v interiéru, podpořit soustředění při práci nebo naopak pomoci s večerní relaxací. Moderní svítidla navíc nabízejí možnost plynulého stmívání, volby barevné teploty a vzdáleného ovládání prostřednictvím chytrých telefonů či hlasových asistentů, díky čemuž se přizpůsobí každému životnímu rytmu.
- WiZ RUNE Colors stropní svítidlo bílé (-38 %)
- Dyson Solarcycle Morph™ CF06 bílá/stříbrná (-11 %)
- IMMAX IDEAL LED s QI nabíjením CCT, tmavé dřevo/černá (-23 %)
- Xtend Home XTH-LED-E2714T (-20 %)
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Bezpečnostní kamery a senzory
Spolehlivé zabezpečení domova představuje základní prvek klidného bydlení. Současné senzory a venkovní či vnitřní kamery s vysokým rozlišením dokáží okamžitě detekovat jakýkoliv pohyb, neautorizované otevření dveří, únik vody nebo přítomnost nezvaných hostů a odeslat okamžité upozornění přímo do mobilního zařízení.
- WOOX Chytrý senzor úniku vody R7050 (-36 %)
- WOOX Chytrý senzor na okna a dveře R7047 Zigbee (-36 %)
- Eufy Video Doorbell Dual (2K, Battery-Powered) (-20 %)
- Reolink W330 RLC-810WA (-33 %)
- TP-Link Tapo C465 4K Solar (-20 %)
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Robotičtí pomocníci a chytrá péče o domácnost
Úklid a každodenní rutinní úkoly lze díky moderní robotice svěřit inteligentním zařízením. Autonomní vysavače, interaktivní roboti nebo automatická krmítka pro domácí mazlíčky ušetří množství času a zajistí, že o domácnost bude postaráno i v době vaší nepřítomnosti.
- Enabot ROLA Mini – Robotický společník s 2K kamerou (-22 %)
- Imou PF1 (-20 %)
- MOVA S70 Roller Černý (-10 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi zlevněným sortimentem se nachází také řada dalších užitečných produktů, které se nevešly do předchozích kategorií, ale rozhodně stojí za pozornost.
- iQtech Millennium L8HSTYB, Wi-Fi multifunkční vypínač Smartlife, černý (-33 %)
- TrueLife FitScale W7 BT Black (-43 %)
- Fleg RoboDog (-22 %)
- Olife Energy DoubleBox AC 22 kW – Smart – 2 zásuvky (-9 %)
- Olife Energy DoubleBox AC 22 kW – Smart – 2 kabely Typ 2, 5 m (-7 %)
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Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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