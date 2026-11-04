Black Friday na Alze se slevami až 54 % na sluchátka, reproduktory i soundbary KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 4. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Audio
3 minuty čtení#Audio
Black Friday na Alze se slevami až 54 % na sluchátka, reproduktory i soundbary

Kvalitní poslech hudby, podcastů i filmového doprovodu je dnes neodmyslitelnou součástí každodenního života. Na e-shopu Alza.cz právě probíhá výrazné zlevnění širokého spektra audio techniky, kde slevy dosahují až 54 %. Výběr zahrnuje populární bezdrátová náhlavní sluchátka, kompaktní TWS špunty, outdoorové i designové Bluetooth reproduktory, klasické reprosoustavy a soundbary pro vylepšení domácího kina. Níže přinášíme přehledně rozdělený výběr těch nejzajímavějších zlevněných modelů.

Bezdrátová sluchátka přes hlavu

Náhlavní modely nabízejí vysoký komfort při celodenním nošení, dlouhou výdrž baterie na jedno nabití a často také technologii aktivního potlačení hluku (ANC), která efektivně izoluje od ruchů kanceláře či městské dopravy. Výběr pokrývá jak cenově dostupné varianty na cesty, tak prémiové a herní modely.

Kompaktní TWS a sportovní sluchátka

Pro pohyb v terénu, sportovní tréninky i běžné hovory jsou ideální lehká bezdrátová sluchátka do uší. Moderní špunty a otevřené konstrukce za uši kladou důraz na stabilitu usazení, čistý přenos hlasu a odolnost vůči potu či stříkající vodě.

Přenosné Bluetooth reproduktory

Kompaktní bezdrátové reproduktory s odolností proti vodě a prachu jsou ideální volbou pro poslech hudby na cestách, u vody i na zahradních setkáních. Vynikají snadnou mobilitou, pevnou konstrukcí a dlouhou výdrží integrované baterie.

Reprosoustavy a stolní reproduktory

Pro stabilní ozvučení pracovního stolu, obývacího pokoje nebo terasy poslouží klasické reprosoustavy a stolní reproduktory. Nabízejí vyšší akustický výkon, plnohodnotný stereo přednes a možnosti pevného i bezdrátového zapojení.

Soundbary k televizoru a PC

Integrované reproduktory moderních tenkých televizorů často postrádají plné basy a čistotu dialogů. Soundbary představují nejsnazší způsob, jak pozvednout filmový a herní zvukový zážitek na vyšší úroveň, ať už pomocí prostorových formátů Dolby Atmos, nebo kompaktního sterea.

Další zajímavé výběry

Mezi zlevněnými položkami se nachází také netradiční osobní audio a kombinované dárkové sady.

Aligator Audio Combo (-40 %) – kompletní dárková audio výbava spojující bezdrátový reproduktor, náhlavní i TWS sluchátka v jednom balení.

Sony BRAVIA Theatre U (-39 %) – ergonomický bezdrátový reproduktor na krk pro osobní prostorový poslech filmů, her i hovorů bez zatížení uší.

Kompletní nabídku zlevněné elektroniky a akčního audia najdete na oficiálních stránkách Alza.cz. Vybírat lze z tisíců produktů s garancí rychlého doručení do AlzaBoxů po celé republice.

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