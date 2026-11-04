Black Friday na Alze se slevami až 54 % na sluchátka, reproduktory i soundbary

Kvalitní poslech hudby, podcastů i filmového doprovodu je dnes neodmyslitelnou součástí každodenního života. Na e-shopu Alza.cz právě probíhá výrazné zlevnění širokého spektra audio techniky, kde slevy dosahují až 54 %. Výběr zahrnuje populární bezdrátová náhlavní sluchátka, kompaktní TWS špunty, outdoorové i designové Bluetooth reproduktory, klasické reprosoustavy a soundbary pro vylepšení domácího kina. Níže přinášíme přehledně rozdělený výběr těch nejzajímavějších zlevněných modelů.
Bezdrátová sluchátka přes hlavu
Náhlavní modely nabízejí vysoký komfort při celodenním nošení, dlouhou výdrž baterie na jedno nabití a často také technologii aktivního potlačení hluku (ANC), která efektivně izoluje od ruchů kanceláře či městské dopravy. Výběr pokrývá jak cenově dostupné varianty na cesty, tak prémiové a herní modely.
- LAMAX BeatComfort1 ANC (-54 %)
- JBL Tune 660NC černá (-50 %)
- Niceboy Sora White (-50 %)
- Niceboy Sora Black (-50 %)
- JBL Tour One M3 Black (-47 %)
- Sony Noise Cancelling INZONE H9 II černá (-44 %)
- Philips TAH4209 černá (-44 %)
- Sonos Ace Black (-43 %)
- Další slevy najdete zde
Kompaktní TWS a sportovní sluchátka
Pro pohyb v terénu, sportovní tréninky i běžné hovory jsou ideální lehká bezdrátová sluchátka do uší. Moderní špunty a otevřené konstrukce za uši kladou důraz na stabilitu usazení, čistý přenos hlasu a odolnost vůči potu či stříkající vodě.
- LAMAX SteelDots3 ANC (-50 %)
- Niceboy HIVE Airsport 3 PRO (-50 %)
- OneOdio OpenRock E black (-49 %)
- JBL SENSE LITE Black (-46 %)
- soundcore Liberty 4 Pro Black (-41 %)
- AlzaPower Core PLUS černá (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné Bluetooth reproduktory
Kompaktní bezdrátové reproduktory s odolností proti vodě a prachu jsou ideální volbou pro poslech hudby na cestách, u vody i na zahradních setkáních. Vynikají snadnou mobilitou, pevnou konstrukcí a dlouhou výdrží integrované baterie.
- Sencor SIRIUS 2 NAVY (-50 %)
- Sencor SIRIUS 2 MAXI ROSE (-49 %)
- Intezze BRIQ – růžové logo (-44 %)
- soundcore Select 4 Go Black (-43 %)
- Sony ULT FIELD 1 bílá (-41 %)
- Sony ULT FIELD 1 černá (-41 %)
- Niceboy Atom 4 Black (-40 %)
- Vention Koobu K11 Magnetic Stand Black (-34 %)
- Sony SRS-XB100 černá (-31 %)
- Další slevy najdete zde
Reprosoustavy a stolní reproduktory
Pro stabilní ozvučení pracovního stolu, obývacího pokoje nebo terasy poslouží klasické reprosoustavy a stolní reproduktory. Nabízejí vyšší akustický výkon, plnohodnotný stereo přednes a možnosti pevného i bezdrátového zapojení.
- Sencor SMC BS10 (-50 %)
- JBL Authentics 200 (-37 %)
- YAMAHA NS-AW194 černé (pár) (-36 %)
- Logitech Speakers Z150 Black (-33 %)
- Další slevy najdete zde
Soundbary k televizoru a PC
Integrované reproduktory moderních tenkých televizorů často postrádají plné basy a čistotu dialogů. Soundbary představují nejsnazší způsob, jak pozvednout filmový a herní zvukový zážitek na vyšší úroveň, ať už pomocí prostorových formátů Dolby Atmos, nebo kompaktního sterea.
- Philips TAB4000 černý (-45 %)
- TCL A65K (-37 %)
- Genius SoundBar 100 (-33 %)
- Bang & Olufsen BeoSound Stage Black/Silver (-32 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi zlevněnými položkami se nachází také netradiční osobní audio a kombinované dárkové sady.
Aligator Audio Combo (-40 %) – kompletní dárková audio výbava spojující bezdrátový reproduktor, náhlavní i TWS sluchátka v jednom balení.
Sony BRAVIA Theatre U (-39 %) – ergonomický bezdrátový reproduktor na krk pro osobní prostorový poslech filmů, her i hovorů bez zatížení uší.
Kompletní nabídku zlevněné elektroniky a akčního audia najdete na oficiálních stránkách Alza.cz. Vybírat lze z tisíců produktů s garancí rychlého doručení do AlzaBoxů po celé republice.
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře