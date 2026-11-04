Gemini Live nebude potřebovat internetové připojení

Zdroj: Google
Stále můžeme „remcat“, že Google nezpřístupnil na českém trhu v mobilech s Androidem nastavenou češtinou aktivační frázi „Ok Google“. Sice v Android Auto již funguje, ale to je asi něco jiného. Mezitím nám zpřístupnil Gemini Live, což slouží pro plynulou konverzaci s tímto asistentem. Ukazuje se, že dostane jednu podstatnou vychytávku.
Gemini Live v offline režimu?
Ve zdrojových kódech aplikace Google pro Android ve verzi 17.71.17 se podařilo objevit několik textových řetězců obsahující výrazy jako „Offline mode“ a „Use Gemini Live without an internet connection“, tedy možnost použití Gemini Live bez připojení k internetu. Je to celkem překvapivé, jelikož tato služba je hodně náročná na výpočetní výkon a samotné zdroje.
Pokud by Gemini Live mělo kompletně se všemi možnostmi pracovat na mobilním telefonu, doslova by to vyčerpalo všechny zdroje, hlavně operační paměť. Předpokládá se, že se nabídne osekaná verze Gemini Live, která bude využívat model Gemini Nano na zařízení ve spojení s ARCore.
Tato verze tedy asi nebude mít k dispozici všechny možnosti a funkce, ale možná zvládne jednoduchou komunikaci, ovládání aplikací na mobilu, případně nějaké jednoduché úkoly. Google zatím nic nenastínil, ale je evidentní, že si pohrává více s možnostmi provozu Gemini Live přímo na zařízení a méně na cloudovém prostředí. Toto může být první krok.
Zdroj: androidauthority.com
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