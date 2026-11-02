Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

Nokia 2360 Flip | Zdroj: HMD
Nabídka telefonů u firmy HMD se rozšiřuje o jedno zařízení pod názvem Nokia 2360 Flip, které především zaujme véčkovou konstrukcí. Přitom zároveň uspokojí pouze nenáročné uživatele. V každém případě telefon nabídne několik užitečných funkcí určených pro seniory a jejich blízké. Ke všemu výrobce počítá se spuštěním prodeje na českém trhu s nízkou cenovkou.
Dává smysl
Po technické stránce uvnitř čeká 2,8palcový displej s rozlišením 320 x 240 pixelů, zatímco zvenku naleznete 1,77palcový panel s rozlišením 160 x 128 pixelů. Uživatelská data pobere jen 4MB interní úložiště, kde naštěstí nechybí slot pro paměťovou microSD kartu (max. 32 GB).
Bateriový článek o velikosti 1450 mAh vydrží až 15 dnů v pohotovostním režimu. Další zábavu zajistí FM rádio a MP3 přehrávač, kde během používání také oceníte 3,5mm audio jack. Zástupce sice podporuje funkci dual-SIM, ale výhradně na 2G sítích.
Operační systém Series 30+ vyniká speciální funkcí Family Assist, kde oprávnění uživatelé mohou zařízení ovládat vzdáleně – například měnit hlasitost, přidávat kontakty nebo připomínky s možným opakováním. Fyzické SOS tlačítko může vyvolat hovor na předem zvolený kontakt a odeslat zprávu až pěti vybraným příjemcům.
V obchodech budou tři barevné varianty (červená, šedá, zelená) za doporučenou cenu 1 290 Kč včetně daně.
Zdroje: hmd.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
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