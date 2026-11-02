Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

• 2. 11. 2026#Ostatní
Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

Nokia 2360 Flip | Zdroj: HMD

Nabídka telefonů u firmy HMD se rozšiřuje o jedno zařízení pod názvem Nokia 2360 Flip, které především zaujme véčkovou konstrukcí. Přitom zároveň uspokojí pouze nenáročné uživatele. V každém případě telefon nabídne několik užitečných funkcí určených pro seniory a jejich blízké. Ke všemu výrobce počítá se spuštěním prodeje na českém trhu s nízkou cenovkou.

Dává smysl

Po technické stránce uvnitř čeká 2,8palcový displej s rozlišením 320 x 240 pixelů, zatímco zvenku naleznete 1,77palcový panel s rozlišením 160 x 128 pixelů. Uživatelská data pobere jen 4MB interní úložiště, kde naštěstí nechybí slot pro paměťovou microSD kartu (max. 32 GB).

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Nokia 2360 Flip | Zdroj: HMD

Bateriový článek o velikosti 1450 mAh vydrží až 15 dnů v pohotovostním režimu. Další zábavu zajistí FM rádio a MP3 přehrávač, kde během používání také oceníte 3,5mm audio jack. Zástupce sice podporuje funkci dual-SIM, ale výhradně na 2G sítích.

Operační systém Series 30+ vyniká speciální funkcí Family Assist, kde oprávnění uživatelé mohou zařízení ovládat vzdáleně – například měnit hlasitost, přidávat kontakty nebo připomínky s možným opakováním. Fyzické SOS tlačítko může vyvolat hovor na předem zvolený kontakt a odeslat zprávu až pěti vybraným příjemcům.

V obchodech budou tři barevné varianty (červená, šedá, zelená) za doporučenou cenu 1 290 Kč včetně daně.

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Nokia 2360 Flip | Zdroj: HMD

Zdroje: hmd.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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