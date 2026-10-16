Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní

• 16. 10. 2026#Příslušenství
Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní

Zdroj: Unsplash

Nothing podle nejnovějšího úniku pracuje na chytrých brýlích. O tom, zda je chcete mít i s kamerou, ale pravděpodobně nechá rozhodnout u vás. Těšit se máme na AI funkce.

Nová kategorie pro Nothing

Na trhu s chytrými brýlemi dnes jasně kraluje Meta se svými Ray-Bany. Konkurence se však postupem času zvětšuje a brzy se k ní přidá i značka Nothing. Společnost, kterou známe zejména pro její „průhledné“ telefony, údajně pracuje rovnou na dvou modelech chytrých brýlí.

Chytré brýle v poslední době zažívají další boom, s nímž však přichází i řada kritiky ohledně ochrany soukromí. Jejich kamera totiž nemusí být na první pohled vidět, a okolí tak nemusí vědět, když zrovna někdo natáčí. Brýlím se proto čím dál častěji na sociálních sítích přezdívá jako „pervert glasses“. I proto má dle úniku nabídnout Nothing dvě verze brýlí, jednu s kamerou a druhou bez ní.

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Koncept chytrých brýlí od Nothing, zdroj: Gemini

Levnější a jednodušší model má sloužit primárně k poslechu hudby, volání nebo používání hlasového asistenta. Chybět by pak brýlím neměly ani fotochromatická skla, která na slunci sama ztmavnou a v interiéru zase zesvětlají. Venku tak brýle poslouží jako sluneční, vevnitř jako úplně obyčejné.

Dražší verze zvládne totéž. Navíc dostane kameru pro focení, natáčení videí a AI režim s rozpoznáváním, na co se koukáte. Brýle by pak měly podporovat i ChatGPT a umět překládat. V tuto chvíli jde ale o vůbec první únik informací ohledně chytrých brýlí Nothingu, takže nemáme podrobnosti o designu, výdrži baterie ani ceně. Co se týče příchodu na trh, dřívější odhady hovořily o průběhu roku 2027.

Zdroj: gizmochina.com

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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