Zdražování YouTube Premium v Česku, změny vstoupí v platnost v říjnu

Zdroj: Dotekomanie.cz4
Naposledy jsme se dočkali u YouTube Premium zdražení v roce 2024, kdy cena poskočila ze 179 Kč měsíčně na 209 Kč měsíčně. V poslední době jsme viděli, že docházelo k dalšímu zdražování ve světě, ale zatím se to vyhýbalo Česku, ale nakonec zde máme navýšení.
Dražší YouTube Premium
Youtube nyní začíná rozesílat informace o zdražení předplatitelům. Týká se to všech dostupných tarifů v Česku. Samotná změna cen se projeví již 1. října tohoto roku, takže ještě nějakou chvíli budou platit stávající ceny. Změny jsou následující
- YouTube Premium – z 209 Kč na 239 Kč měsíčně
- YouTube Premium pro studenty – ze 129 Kč na 149 Kč měsíčně
- YouTube Premium pro rodiny – z 389 Kč na 459 Kč měsíčně
Tyto ceny jsou již nyní pro nové předplatitele, ale ti navíc dostanou jeden měsíc zkušebního období navíc zdarma. V informačním e-mailu mimo jiné stojí „Podobná rozhodnutí se nám nepřijímají lehce, ale tato změna nám umožní dále vylepšovat službu YouTube Premium a podporovat autory a interprety, které na YouTube sledujete“.
Mezitím ale čekáme na zavedení YouTube Premium Lite, které má dorazit i do Česka. Zatím jsme se ale nedočkali nějakého bližšího termínu spuštění. Možná to bude po zavedení nových cen.
Komentáře
Josef Pekrt21. 8. 2026, 0:03
Mohli by také konečně opravit to že upozornění na novou písničku přijde o týden později, nebo to že interpreti co mají stejné jména nejsou provázené na profilu jednoho interpreta příklad: Saul zpěvák ze Slovenska a Saul korejský raper
Přemysl Vaculík21. 8. 2026, 7:49
Ono se to samo neopraví, musí se to nahlašovat.
Urby Urby20. 8. 2026, 20:26
Ty nenažraný kundy už nevědej kolik by si řekli za zrušení reklam
Přemysl Vaculík21. 8. 2026, 7:43
Tak ono nejde jen o zrušení reklam. Například nyní začal Youtube více investovat do projektů Youtuberů, aby nelicencovali svůj obsah jiným firmám, například Netflixu. Díky tomu budou i youtuberské filmy stále na Youtube a ne na jiné streamovací placené službě.