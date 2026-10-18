Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.

Zdroj: Android Community
Za aplikace a předplatná vynakládáme stále více a více finančních prostředků. Otázka ale zní: opravdu výrobci a vývojáři těmito poplatky pokrývají své náklady, nebo se jen snaží bohapustě na nás zákaznících vydělávat a testují kolik sneseme?
Withings pro nové zákazníky chystá nemilé překvapení
Otestovat to, co zákazník snese, se rozhodl výrobce chytrých vah a zdravotnických zařízení Withings. Ten totiž přichází s kontroverzním rozhodnutím. Automatická synchronizace zdravotních dat s Apple Health a dalšími aplikacemi bude nově dostupná pouze v rámci předplatného Withings+, které vyjde na 100 dolarů ročně, což v přepočtu činí přes 2 000 korun. Rozhodnutí už vyvolalo mezi zákazníky značnou kritiku.
Synchronizace zdravotních dat nově za poplatek
Na změnu upozornili uživatelé na oficiálním fóru Withings a potvrdila ji i sama společnost. Nová pravidla se vztahují na účty vytvořené po 13. říjnu, to znamená, že si připlatí pouze noví zákazníci. Stávajících zákazníků by se tato změna zatím týkat neměla. Noví uživatelé, kteří se rozhodnou premium neplatit sice o svá data nepřijdou, ale pokud je budou chtít přenést do Apple Health nebo jiné aplikace, budou muset historii měření ručně exportovat a následně nahrát. Tento postup bude nutné opakovat při každé aktualizaci údajů.
Zákazníci kritizují placení za funkci, která je jinde zdarma
Rozhodnutí vyvolalo negativní reakce především mezi současnými zákazníky. Podle názorů velké části z nich se jedná o běžnou funkci, kterou mnoho služeb a aplikací nabízí standardně zdarma a proto nedává smysl za ni platit. Kritika je pochopitelná i vzhledem k tomu, že samotná zařízení nepatří k těm nejlevnějším. Withings například nedávno představil chytrou váhu Body Scan 2 za 600 dolarů (zhruba 13 000 korun), zatímco model střední třídy stojí 280 dolarů (zhruba 6 000 korun). Je tedy pochopitelné, že platit několik stovek dolarů za produkt a následně dalších 100 dolarů ročně jen za automatický přenos dat, se mnoha zákazníkům nelíbí.
Příkladem by mohl být například Garmin. Majitel hodinek dostává podobné a mnoho dalších funkcí automaticky v rámci doprovodné aplikace Connect. Připlatit si musí teprve tehdy, když chce využívat prémiové funkce Společnost Withings zatím podrobnější vysvětlení svého rozhodnutí neposkytla.
Zdroj: engadget.com
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