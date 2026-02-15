Playlisty na míru s AI: YouTube Music testuje novinku pro předplatitele

Playlisty na míru s AI: YouTube Music testuje novinku pro předplatitele2026-02-15T20:00:21+01:00
• 15. 2. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Youtube

Youtube Music je poměrně jednoduchá platforma, kde se neobjevuje mnoho podstatných novinek. Spíše vývojáři ladí vzhled, umístění prvků a podobně. Nyní zde ale máme test nové funkce, která možná nahradí funkci Rádio.

Youtube Music zamyká testy za předplatné

Playlist podle AI

Aktuálně můžete při poslouchání nějaké skladby aktivovat funkci Rádio, takže se vytvoří seznam skladeb podle toho, u jaké písničky jste danou možnost zvolili. Je tedy nutné aktivně něco poslouchat, respektive si nechat udělat seznam na základě něčeho konkrétního. Youtube ale nyní zavádí novinku s využitím AI.

Aktuálně se jedná o funkci, který je dostupná jen v aplikacích pro Android a iOS, přičemž musíte mít aktivní předplatné této služby. AI playlist není ale jen o vytvoření seznamu na základě vašich preferencí. Při vytváření jednoduše popíšete, co vlastně chcete poslouchat, jaký styl, nebo co by vás zajímalo. Následně AI na základě tohoto vstupu se vytvoří seznam skladeb.

Zdroj: Youtube

Lze používat textový vstup i hlasové zadání. Tato funkce je poháněna Gemini a je dostupná v sekci Knihovna, kde je ukryta pod tlačítkem Nový, jak můžete vidět na videu výše. Zatím ji ale nemáme k dispozici, takže soudíme, že ji Youtube zavádí postupně a ve vlnách. Jen je škoda, že je trochu zahrabaná v aplikaci a jen tak někdo si ji nevšimne, tedy pokud nevytváří nové seznamy nějak pravidelně.

Zdroj: androidheadlines.com

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat