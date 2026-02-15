Playlisty na míru s AI: YouTube Music testuje novinku pro předplatitele

Zdroj: Youtube
Youtube Music je poměrně jednoduchá platforma, kde se neobjevuje mnoho podstatných novinek. Spíše vývojáři ladí vzhled, umístění prvků a podobně. Nyní zde ale máme test nové funkce, která možná nahradí funkci Rádio.
Youtube Music zamyká testy za předplatné
Playlist podle AI
Aktuálně můžete při poslouchání nějaké skladby aktivovat funkci Rádio, takže se vytvoří seznam skladeb podle toho, u jaké písničky jste danou možnost zvolili. Je tedy nutné aktivně něco poslouchat, respektive si nechat udělat seznam na základě něčeho konkrétního. Youtube ale nyní zavádí novinku s využitím AI.
Aktuálně se jedná o funkci, který je dostupná jen v aplikacích pro Android a iOS, přičemž musíte mít aktivní předplatné této služby. AI playlist není ale jen o vytvoření seznamu na základě vašich preferencí. Při vytváření jednoduše popíšete, co vlastně chcete poslouchat, jaký styl, nebo co by vás zajímalo. Následně AI na základě tohoto vstupu se vytvoří seznam skladeb.
Lze používat textový vstup i hlasové zadání. Tato funkce je poháněna Gemini a je dostupná v sekci Knihovna, kde je ukryta pod tlačítkem Nový, jak můžete vidět na videu výše. Zatím ji ale nemáme k dispozici, takže soudíme, že ji Youtube zavádí postupně a ve vlnách. Jen je škoda, že je trochu zahrabaná v aplikaci a jen tak někdo si ji nevšimne, tedy pokud nevytváří nové seznamy nějak pravidelně.
