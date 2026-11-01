Trh se SoC se propadl o 21 %, číslem jedna je stále Mediatek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Trh nejen se smartphony zažívá těžké časy, hlavně tedy kvůli cenám operačních pamětí a úložišť. Má to ale i dopad na samotné prodeje mobilů a také mobilních procesorů, tedy spíše SoC (System on a Chip). Tento segment bude mít jeden z nejtěžších roků za poslední dobu.
Situace se nezlepší ani příští rok
Pokud se podíváme na celková data, tak porovnání třetího čtvrtletí tohoto a minulého roku ukazuje pokles o 21 % v dodávkách SoC. Jak si můžete všimnout na grafickém znázornění od analytické společnosti Counterpoint Research, tak největší výrobce Mediatek klesl o 6 %, Qualcomm snížil své postavení o 3 % a Unisoc jen o jedno procento. Naopak Apple si polepšil o 4 % a Samsung o 2 %. Segment označený jako „ostatní“ má nyní dvojnásobné zastoupení na trhu. Do něj spadá HiSilicon od Huawei nebo i Google.
Pokles u Mediateku, Qualcommu a Unisoc je způsoben zejména omezením prodeje levných zařízení. Jednak se výrobci více soustřeďují na mobily s vyšší marží, ale také i cena levných mobilů šla nahoru, takže poptávka po nich klesla. Counterpoint Research odhaduje, že tento rok se dodá o 20 % méně SoC proti tomu minulému.
Na další rok předpokládá, že dojde k poklesu ještě o 3 až 4 %, přičemž ceny pamětí porostou až o 10 %. Pokud jste si tedy mysleli, že příští rok je výhodnější na nákup nového zařízení, tak asi budete zklamáni. Ceny evidentně porostou a není jisté, jestli se to samé nebude opakovat i v roce 2028. Možná je nyní nejlepší čas na nákup, pokud chcete něco ušetřit.
Zdroje: counterpointresearch.com, androidheadlines.com
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