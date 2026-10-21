Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

• 21. 10. 2026#Android #Aplikace
Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

Zdroj: Gizmochina

Samsung podle dostupných informací chystá jednu z největších změn svého systému za posledních roky. Aktuální prostředí One UI 10 má podle spekulací projít hned několika změnami, které zahrnují výrazné přepracování designu, hlubší integraci umělé inteligence a nové možnosti propojení zařízení Galaxy. Spekulace dokonce mluví o změně názvu na Galaxy OS.

Samsung možná chystá velké změny u svého One UI

Uživatel Ice Universe o tom informoval na sociální síti X, kde ve svém příspěvku uvádí, že One UI 10 přinese dosud nevídané změny. Nové prostředí by mělo vycházet z Androidu 18 a dorazit by mohlo během příštího roku. Načasování by mohlo připadnout na akci společnou s představením skládacích telefonů Galaxy Z Fold 9 a Galaxy Z Flip 9.

Samsung One Ui

Zdroj: Samsung

Jednou z hlavních novinek by mohlo být jednodušší ovládání, kdy namísto přepínání mezi aplikacemi by systém dokázal propojit aplikace díky umělé inteligenci do jednoho navzájem provázaného ekosystému. Například události z kalendáře, polohu nebo konverzace by uživatel mohl využívat v rámci jednoho pracovního flow. Cíl je jasný. Zjednodušit každodenní úkoly a omezit počet zbytečných repetitivních kroků navíc.

Další výraznou změnou by mohlo být samotné přejmenování systému. Samsung údajně tento krok zvažuje a nově by se prostředí mohlo přejmenovat Otázkou je, zdali se bude jednat pouze o kosmetickou změnu v podobě změny názvu, nebo se Samsung celý systém od základu bude předělávat. Zatím se jedná pouze o nepodložené spekulace, sám Samsung nic z výše uvedeného oficiálně nepotvrdil.

Zdroj: gizmochina.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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