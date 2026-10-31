Infinix GT 50 Pro se chlubí kapalinovým chlazením a slušnou výbavou

Zdroj: Infinix
Značka Infinix se zatím nepokouší zabodovat na trhu s top modelem nebo čistě fotografickým mobilem. Soustřeďuje se na střední a nižší třídu, přičemž pokaždé chce nabídnout něco navíc, případně neobvyklého. Novinka Infinix GT 50 Pro rozhodně mezi takové modely patří.
Kapalinové chlazení
Zadní strana Infinix GT 50 Pro vypadá zajímavě a rovnou napovídá, že se jedná o herní mobil. Nejde ale jen o design na zádech. Mobil má skutečně chlazení kapalinou, respektive napomáhá k odvodu tepla z kritických míst mobilu. Něco podobného jsme u mobilů již viděli, ale v jiné cenové hladině, tedy vyšší.
Že je Infinix GT 50 Pro herní mobil také dokazuje poměrně bohatá sada příslušenství, přičemž ovladače jde použít i pro multiplayer. Asi byste čekali, že v útrobách bude nejmodernější nebo nejvýkonnější procesor, ale realitou je, že se o výkon stará Dimensity 8400 od Mediateku, tedy procesor střední třídy.
Mobil se může chlubit velmi rychlým AMOLED displejem, stereo reproduktory, zvýšenou odolností a navíc mobil disponuje i bezdrátovým nabíjením. Menším plusem navíc jsou i speciální herní tlačítka na boku mobilu.
Infinix GT 50 Pro má nastavenou cenu u základního modelu na cca 16 100 Kč, což je sice poměrně vysoká cena, ale celková výbava není špatná.
Specifikace Infinix GT 50 Pro
- displej: 6,78 palců, 2644 x 1208 pixelů (1,5K), AMOLED, 144 Hz, 330Hz vzorkovací frekvence dotyku (2800Hz okamžitá), 2304Hz PWM stmívání, jas až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4nm, osmijádrový, až 3,25 GHz), Mali-G720 MC6 GPU
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, XOS 16 (3 roky aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,59, dvojitý LED blesk, až 4K 60fps video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 13 Mpx (f/2,2, až 4K 60fps video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,59, dvojitý LED blesk, až 4K 60fps video)
- IP64
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, USB-C audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, IR Blaster, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,44 x 77,23 x 8,15 mm, 198 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W rychlé drátové nabíjení, 30W bezdrátové nabíjení, 10W reverzní drátové nabíjení
Zdroje: infinixmobiles.in, infinixmobiles.in, fonearena.com, gizmochina.com
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