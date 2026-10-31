Infinix GT 50 Pro se chlubí kapalinovým chlazením a slušnou výbavou

• 31. 10. 2026#Smartphony
Infinix GT 50 Pro se chlubí kapalinovým chlazením a slušnou výbavou

Zdroj: Infinix

Značka Infinix se zatím nepokouší zabodovat na trhu s top modelem nebo čistě fotografickým mobilem. Soustřeďuje se na střední a nižší třídu, přičemž pokaždé chce nabídnout něco navíc, případně neobvyklého. Novinka Infinix GT 50 Pro rozhodně mezi takové modely patří.

Kapalinové chlazení

Zadní strana Infinix GT 50 Pro vypadá zajímavě a rovnou napovídá, že se jedná o herní mobil. Nejde ale jen o design na zádech. Mobil má skutečně chlazení kapalinou, respektive napomáhá k odvodu tepla z kritických míst mobilu. Něco podobného jsme u mobilů již viděli, ale v jiné cenové hladině, tedy vyšší.

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Zdroj: Infinix

Že je Infinix GT 50 Pro herní mobil také dokazuje poměrně bohatá sada příslušenství, přičemž ovladače jde použít i pro multiplayer. Asi byste čekali, že v útrobách bude nejmodernější nebo nejvýkonnější procesor, ale realitou je, že se o výkon stará Dimensity 8400 od Mediateku, tedy procesor střední třídy.

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Zdroj: Infinix

Mobil se může chlubit velmi rychlým AMOLED displejem, stereo reproduktory, zvýšenou odolností a navíc mobil disponuje i bezdrátovým nabíjením. Menším plusem navíc jsou i speciální herní tlačítka na boku mobilu.

Infinix GT 50 Pro má nastavenou cenu u základního modelu na cca 16 100 Kč, což je sice poměrně vysoká cena, ale celková výbava není špatná.

Specifikace Infinix GT 50 Pro

  • displej: 6,78 palců, 2644 x 1208 pixelů (1,5K), AMOLED, 144 Hz, 330Hz vzorkovací frekvence dotyku (2800Hz okamžitá), 2304Hz PWM stmívání, jas až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4nm, osmijádrový, až 3,25 GHz), Mali-G720 MC6 GPU
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16, XOS 16 (3 roky aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat)
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,59, dvojitý LED blesk, až 4K 60fps video)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
    • přední: 13 Mpx (f/2,2, až 4K 60fps video)
  • IP64
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo, USB-C audio
  • Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, IR Blaster, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 162,44 x 77,23 x 8,15 mm, 198 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W rychlé drátové nabíjení, 30W bezdrátové nabíjení, 10W reverzní drátové nabíjení

Zdroje: infinixmobiles.in, infinixmobiles.in, fonearena.com, gizmochina.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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