Apple láme tradice: MacBook Pro přichází s dotykovým displejem a Dynamic Island

Zdroj: Apple
Už v roce 2010 tvrdil Steve Jobs, že MacBook s dotykovým displejem jednoduše nefunguje a je to ergonomicky příšerné. O čtyři roky později uvedl Craig Federighi, že takové zařízení nevznikne. Dokonce John Ternus, současný CEO, uvedl v roce 2021, že nejlepším počítačem s dotykovým displejem je iPad a nebylo potřeba to měnit. Po pár letech zde máme obrat o 180° a na světlo světa přichází MacBook s dotykovým displejem.
MacBook Pro s PROLED XDR displejem
Celý název nového modelu s prvním dotykovým displejem je trochu kostrbatý. MacBook Pro s PROLED XDR displejem se nabízí ve dvou konfiguracích, přičemž panely mají některé společné vlastnosti. Dosahují na jas až 2000 nitů a mají kontrastní poměr 10 000 000:1. Kromě toho se chlubí 120Hz obnovovací frekvencí a lze pořídit konfigurace s antireflexní úpravou.
Aby toho nebylo málo, mají Dynamic Island, stejně jako to mají iPhony. Jde ale o drobný posun kupředu, co se týče nějakého umístění nebo využití. Samozřejmě se nabízí velmi dobré specifikace, ale je trochu zvláštní, že nemají novější M6, byť v nabídce Applu již jsou od tohoto týdne Pro modely s tímto novým čipem.
Apple za tyto pracovní stroje se značně dobrými specifikacemi a hlavně dotykovými displeji žádá i značně vysoké ceny. 14palcový model začíná na 84 990 Kč, 16palcová verze pak na 99 990 Kč. Předobjednávky již startují a přímý prodej začne 6. listopadu.
Je zde ale jedna zajímavost. Novinky přichází bez nabíjecího adaptéru v balení. Pokud byste chtěli menší v maximální konfiguraci s M5 Max, 128GB RAM, 16TB úložištěm, s nanotexturou a nabíječkou, nachystejte si 426 780 Kč. Větší verze přijde na 437 380 Kč.
Specifikace 14palcové verze
- displej: 14,2palcový (úhlopříčně) tandemový OLED displej, nativní rozlišení 3024 × 1986 při 254 pixelech na palec, XDR (extrémní dynamický rozsah), kontrastní poměr 10 000 000 : 1, XDR jas až 1 000 nitů trvale po celé ploše obrazovky, 2 000 nitů špičkově (jenom HDR obsah), SDR jas až 1 000 nitů trvale po celé ploše obrazovky, 2 000 nitů špičkově (venku), minimální jas 1 nit, 1 miliarda barev, široký barevný gamut P3 + Adobe RGB, technologie True Tone, technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí 10 až 120 Hz, pevné obnovovací frekvence (47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz), podpora Multi‑Touch gest, Dynamic Island, antireflexní vrstva, oleofobní úprava proti šmouhám, volitelné sklo s nanotexturou
- procesor: Čip Apple M5 Pro / M5 Max (15jádrové až 18jádrové CPU, až 40jádrové GPU, Neural Acceleratory, hardwarově akcelerované sledování paprsků, 16jádrový Neural Engine, propustnost paměti 307 až 614 GB/s, mediální engine s hardwarovou akcelerací H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW a dekódováním AV1)
- RAM: 24/48/64/128 GB jednotné paměti (podle konfigurace M5 Pro nebo M5 Max)
- úložiště: 1TB / 2TB / 4TB / 8TB / 16TB SSD
- Operační systém: macOS
- Foťáky:
- zadní: 12 Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (1080p HD video, vyspělý obrazový signálový procesor s výpočetním videem, pokročilá stabilizace videa)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, technologie sítí Thread, porty Thunderbolt 5 (USB‑C) s podporou nabíjení, DisplayPortu 2.1, Thunderbolt 5 (až 120 Gb/s), USB 4 (až 120 Gb/s) a Genlock, slot na kartu SDXC, port HDMI, 3,5mm sluchátkový konektor, port MagSafe 3
- rozměry a hmotnost: 31,08 x 21,63 x 1,50 cm, hmotnost 1,38 až 1,40 kg
- baterie a nabíjení: Lithium‑polymerová baterie s kapacitou 72,6 Wh, až 22 hodin streamování videa, až 14 hodin bezdrátového prohlížení webu, podpora nabíjení přes USB‑C napájecí adaptér nebo jiný USB PD zdroj napájení, minimální příkon doporučený k nabíjení zařízení: 70 W, podpora rychlonabíjení 96W nebo výkonnějším USB PD zdrojem napájení
Specifikace 16palcové verze
- displej: PROLED XDR displej, 16,3palcový (úhlopříčně) tandemový OLED displej, nativní rozlišení 3472 × 2266 při 254 pixelech na palec, XDR (extrémní dynamický rozsah), kontrastní poměr 10 000 000 : 1, XDR jas až 1 000 nitů trvale po celé ploše obrazovky, 2 000 nitů špičkově (jenom HDR obsah), SDR jas až 1 000 nitů trvale po celé ploše obrazovky, 2 000 nitů špičkově (venku), minimální jas 1 nit, 1 miliarda barev, široký barevný gamut P3 + Adobe RGB, technologie True Tone, technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí 10 až 120 Hz, pevné obnovovací frekvence (47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz), podpora Multi‑Touch gest, Dynamic Island, antireflexní vrstva, oleofobní úprava proti šmouhám, volitelné sklo s nanotexturou
- procesor: Čip Apple M5 Pro / M5 Max (18jádrové CPU, až 40jádrové GPU, Neural Acceleratory, hardwarově akcelerované sledování paprsků, 16jádrový Neural Engine, propustnost paměti 307 až 614 GB/s, mediální engine s hardwarovou akcelerací H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW a dekódováním AV1)
- RAM: 24/36/48/64/128 GB jednotné paměti (podle konfigurace M5 Pro nebo M5 Max)
- úložiště: 1TB / 2TB / 4TB / 8TB / 16TB SSD
- Operační systém: macOS
- Foťáky:
- zadní: není k dispozici
- přední: 12 Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (1080p HD video, vyspělý obrazový signálový procesor s výpočetním videem, pokročilá stabilizace videa)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, technologie sítí Thread, porty Thunderbolt 5 (USB‑C) s podporou nabíjení, DisplayPortu 2.1, Thunderbolt 5 (až 120 Gb/s), USB 4 (až 120 Gb/s) a Genlock, slot na kartu SDXC, port HDMI, 3,5mm sluchátkový konektor, port MagSafe 3
- rozměry a hmotnost: 35,55 x 24,42 x 1,60 cm, hmotnost 1,82 kg (M5 Pro) / 1,84 kg (M5 Max)
- baterie a nabíjení: Lithium‑polymerová baterie s kapacitou 100 Wh, až 24 hodin streamování videa, až 17 hodin bezdrátového prohlížení webu, podpora nabíjení přes USB‑C napájecí adaptér nebo jiný USB PD zdroj napájení, minimální příkon doporučený k nabíjení zařízení: 94 W, podpora rychlonabíjení 140W nebo výkonnějším USB PD zdrojem napájení
Zdroj: Tisková zpráva
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