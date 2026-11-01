OnePlus Buds Pro vychází ve 4. generaci

OnePlus Buds Pro 4 | Zdroj: OnePlus
Nová generace prémiových sluchátek z dílny společnosti OnePlus vstupuje na trh a přírůstek nese přesný název Buds Pro 4. Tento model po více než dvou letech v portfoliu nahrazuje předchozí generaci, oproti které přináší řadu vylepšených funkcí. Výrobce bez humbuku prozatím spustil produktovou stránku jen v Tunisku, ale zanedlouho určitě můžeme očekávat rozšiřování dostupnosti.
Citelná zlepšení
Bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit již ověřenou dvojicí měničů (11 + 6 mm), kterou nově doprovází rovnou dva nezávislé DAC převodníky na každé straně. Baterie o velikosti 65 mAh slibují maximálně 10 hodin poslechu. Nabíjecí pouzdro s 576mAh baterií prodlužuje výdrž k hranici až 53 hodin a navíc podporuje bezdrátové dobíjení. Dokonce pouhých 10 minut nabíjení přidá další 4 hodiny provozu.
Do samotné audio kvality opět nejvíce promlouvá firma Dynaudio, která slibuje o 50 % silnější basy než u třetí generace. Stejné procentuální zlepšení se týká technologie ANC, ale přesnou hodnotu doposud OnePlus nezmínilo. S novější verzí Bluetooth 6.1 přichází hlavně kodek LC3.
Samozřejmě nechybí ani ladění zvuku od Golden Sound, prostorový zvuk, sledování hlavy, adaptivní ANC, režim nízké latence (39 ms), certifikace odolnosti IP55, chytré senzory sledující náklon hlavy a čtyři mikrofony po stranách pro vyšší kvalitu hovorů. Umělá inteligence se mimo jiné stará o překlady v reálném čase.
Nakonec jsou na výběr dvě barevné verze (bílá, stříbrná) a konečná prodejní cena není ještě upřesněna, ale spekuluje se o částce 219 euro (tj. cca 5 334 Kč).
Zdroje: oneplus.com, gizmochina.com
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