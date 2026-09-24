Tesla chce za rezervaci Roadsteru přes milion korun ještě před odhalením

• 24. 9. 2026#Elektroauta
Tesla chce za rezervaci Roadsteru přes milion korun ještě před odhalením

Představení Tesly Roadster, zdroj: Tesla

9 let a jedno nesplněné datum za druhým. Asi tak se dá popsat dosavadní bilance kalifornské automobilky a čekání na její novou generaci Roadsteru. Představení vozu se ale dočkáme už za týden a automobilka již nyní otevřela rezervace.

Rezervovat si můžete Roadster i v Česku

Na začátek trochu historie. Původní Roadster byl v roce 2008 vůbec prvním vozem kalifornské automobilky a odstartoval celou éru dnes populární značky. Druhou generaci vozu pak Musk ukázal v listopadu 2017 společně s představením tahače Semi. Právě při této události slíbil výrobu v roce 2020, zrychlení z nuly na sto za 1,9 sekundy a dojezd kolem tisíce kilometrů.

Mnoho lidí tenkrát složilo rezervaci v hodnotě 50 tisíc dolarů a čekají dodnes. Nicméně nyní by se už snad doopravdy mohli dočkat. 1. října by totiž měla Tesla svůj Roadster konečně představit společně s oficiální cenou, specifikacemi i výrobními cíli. Zajímavé je, že nad oblastí, kde se bude akce konat, bylo zavedeno dočasné omezení letového provozu. To naznačuje, že nakonec dost možná přijde i na tzv. „SpaceX balíček“, tedy přídavné plynové trysky.

Automobilka navíc znovu spustila rezervace, které jsou tentokrát dostupné i od nás z České republiky. Tesla požaduje 100 tisíc korun splatných ihned a další 1 041 000 korun českých do deseti dnů. S platbou bych si však tentokrát raději počkal až po představení.

Zdroj: teslarati.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone Duo a 18 Pro: Revoluce za 55 tisíc nebo zklamání? 🍏📱

Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?

Načítání ankety...

Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

reklama
nejpripojeni
Satechi

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim