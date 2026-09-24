Tesla chce za rezervaci Roadsteru přes milion korun ještě před odhalením

Představení Tesly Roadster, zdroj: Tesla
9 let a jedno nesplněné datum za druhým. Asi tak se dá popsat dosavadní bilance kalifornské automobilky a čekání na její novou generaci Roadsteru. Představení vozu se ale dočkáme už za týden a automobilka již nyní otevřela rezervace.
Rezervovat si můžete Roadster i v Česku
Na začátek trochu historie. Původní Roadster byl v roce 2008 vůbec prvním vozem kalifornské automobilky a odstartoval celou éru dnes populární značky. Druhou generaci vozu pak Musk ukázal v listopadu 2017 společně s představením tahače Semi. Právě při této události slíbil výrobu v roce 2020, zrychlení z nuly na sto za 1,9 sekundy a dojezd kolem tisíce kilometrů.
Mnoho lidí tenkrát složilo rezervaci v hodnotě 50 tisíc dolarů a čekají dodnes. Nicméně nyní by se už snad doopravdy mohli dočkat. 1. října by totiž měla Tesla svůj Roadster konečně představit společně s oficiální cenou, specifikacemi i výrobními cíli. Zajímavé je, že nad oblastí, kde se bude akce konat, bylo zavedeno dočasné omezení letového provozu. To naznačuje, že nakonec dost možná přijde i na tzv. „SpaceX balíček“, tedy přídavné plynové trysky.
Automobilka navíc znovu spustila rezervace, které jsou tentokrát dostupné i od nás z České republiky. Tesla požaduje 100 tisíc korun splatných ihned a další 1 041 000 korun českých do deseti dnů. S platbou bych si však tentokrát raději počkal až po představení.
Zdroj: teslarati.com
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