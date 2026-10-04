Instagram přidává AI asistenta. Pomůže tvůrcům s kvalitou obsahu příspěvků

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram vylepšuje svou samostatnou aplikaci Edits a přidává do ní nového AI asistenta. Ten se zaměřuje na pomoc uživatelům při tvorbě obsahu. Jeho úkolem bude analyzovat výkon stávajících příspěvků a na základě zjištění doporučí, co změnit, aby měl obsah větší šanci zaujmout publikum.
Instagram přináší AI asistenta pro pomoc tvůrcům
Asistent bude pracovat s daty přímo z instagramového účtu. Bude analyzovat například počet lajků, zhlédnutí, sdílení nebo údaje o tom, jak dlouho lidé sledují video. Na základě toho se pokusí identifikovat jak si obsah vede, a vysvětlit, proč například jeden příspěvek měl úspěch a jiný ne. Tvůrci se budou moci asistenta ptát také na aktuální trendy, zajímavé nápady na nový obsah nebo na to, jak lépe zaujmout diváka hned v prvních sekundách videa. AI může doporučit vhodný titulek, zvuk, který aktuálně letí, nebo pomoci připravit scénář.
Instagram tak jde podobnou cestou jako YouTube, který rovněž rozšiřuje své nástroje pro tvůrce a integruje do nich umělou inteligenci. Obě platformy se tím dostávají do tak trochu paradoxní situace. Samy provozují algoritmy, které rozhodují o dosahu obsahu, a zároveň začínají uživatelům radit, jak se s těmito algoritmy vypořádat.
Nový AI asistent bude možné používat zdarma, tedy alespoň do určité míry. Meta zároveň plánuje nabídnout náročnějším uživatelům předplatné Meta One, které má zpřístupnit vyšší limity používání. To může postupně změnit i způsob, jakým budou tvůrci postupně přistupovat k analytickým nástrojům pro pochopení obsahu. Nástroje, které dnes pomáhají pochopit výkon příspěvků, se totiž mohou v budoucnu stále více přesouvat za předplatné.
Zdroj: theverge.com
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