Chorvatsko inovuje, po robotaxi v Záhřebu země schválila i Tesla FSD

Mapa dostupnosti FSD v Evropě, zdroj: Claude
Ani ne deset dní po Česku. Tak dlouho trvalo, než se Tesla mohla pochlubit dalším evropským státem, kde si řidiči budou moci zapnout systém autonomního řízení FSD Supervised. Tentokrát jde o Chorvatsko, v jehož hlavním městě už od dubna jezdí i robotaxi firmy Verne.
Záhřeb předběhl Mnichov i Londýn
Zatímco v Evropě se o robotaxi pouze mluvilo, v chorvatském Záhřebu jezdí už od dubna. Za současnou 60člennou flotilou autonomních taxíků stojí firma Verne, která vzešla ze známého Rimacu a jako první poskytuje službu tohoto typu v Evropě. Zatímco do 10. září seděl v každém voze bezpečnostní operátor, nyní jezdí vozy na pevné 22kilometrové trase z centra až na letiště zcela samy.
Zóna bez řidiče se pak má v následujících měsících rozšířit na celé město. V Záhřebu tak předběhli například Mnichov, kde Waymo plánuje spustit své první evropské robotaxíky v roce 2027, či Londýn, kde má Uber stále kontrolní řidiče.
Chorvatsko k tomu nyní přidává i systém Tesla FSD Supervised, jelikož stejně jako Česká republika uznalo prozatímní schválení nizozemského úřadu RDW. K autonomní jízdě na „typickou“ dovolenou do Chorvatska nám tak už chybí pouze schválení v Rakousku.
Evropská unie počítala s hlasováním o FSD na 6. října. Na programu technického výboru pro motorová vozidla je však jen diskuze a další zasedání proběhne až v prosinci. K celoplošnému schválení pak bude navíc potřeba minimálně 15 členských států s 65 % obyvatel EU.
Zdroje: autonext.co, reuters.com
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