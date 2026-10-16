Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

Zdroj: Dotekomanie
Ve zkratce:
- Google zavádí pro Android nové bezpečnostní nástroje využívající umělou inteligenci k detekci podvodných zpráv a hovorů v reálném čase.
- Nové funkce automaticky skryjí citlivé údaje při sdílení obrazovky a omezí zneužití přesměrování hovorů k odcizení bankovních kódů.
- Rozšířená ochrana proti podvodům nyní pokrývá i notifikace aplikací třetích stran a ověřování identity volajících bankovních institucí.
Na telefonech dnes trávíme nejvíce času. Zatímco dříve se podvodníci zaměřovali převážně na počítače, dnes jsou jedním z hlavních cílů chytré mobilní telefony. A co víc, praktiky podvodníků jsou extrémně sofistikované hlavně s nástupem umělé inteligence. Podvodníci dnes dokážou napodobit telefonní číslo banky, vytvořit falešné upozornění nebo pomocí umělé inteligence napodobit něčí hlas. Rozpoznat podvod je tak stále obtížnější. Google na tento trend reaguje a představuje několik nových bezpečnostních funkcí pro Android, které mají uživatele chránit před podvodnými zprávami, telefonáty nebo krádeží citlivých údajů. Podle průzkumu samotného Googlu a agentury YouGov má 40 % uživatelů chytrých telefonů velké obavy z těchto typů podvodů. Současné bezpečnostní systémy v aplikacích Telefon a Zprávy Google přitom každý měsíc zachytí a označí více než 5 milionů podezřelých hovorů a zpráv.
Google posiluje ochranu Androidu před podvodníky
Jednou z hlavních novinek je režim Enhanced Protection, který Google začne v následujících týdnech zpřístupňovat v aplikaci Zprávy. Uživatelé si ho budou moci aktivovat dobrovolně. Nový režim využívá umělou inteligenci Gemini. AI dokáže analyzovat to, jak se konverzace s neznámým odesílatelem vyvíjí. Podvodníci totiž často postupují pomalu, postupně si získávají důvěru oběťi a teprve později přijdou například s požadavkem na zaslání peněz nebo citlivých dat. AI má podobné chování umět rozpoznat ještě dříve, než by je odhalily standardní filtry.
Analýza probíhá prostřednictvím technologie Private AI Compute, která využívá cloudový výpočetní výkon s důrazem na ochranu soukromí. Google říká, že data šifruje a zpracovává v izolovaném prostředí, do kterého nemá přístup nikdo, to znamená že ani samotný Google. Další vrstvu ochrany pak zajišťuje model Gemini Nano a to lokálně přímo v zařízení. Tato vrstva analyzuje důvěryhodnost neznámých odkazů, tedy nepracuje pouze s databází již známých škodlivých stránek.
Podezřelé zprávy Android rozpozná ještě před otevřením aplikace
Google také rozšiřuje detekci podvodů, které mohou být vedeny prostřednictvím oznámení z chatovacích aplikací třetích stran. Tato funkce byla k dispozici dosud pouze na telefonech Pixel. Funkce dokáže upozornit na podezřelý obsah přímo v notifikační liště, aniž by uživatel musel zprávu otevřít. Díky spolupráci s dalšími výrobci zařízení s Androidem by měly tuto ochranu obdržet stovky milionů dalších uživatelů. Samotné vyhodnocování bude probíhat přímo v telefonu.
Android zabrání úniku hesel při sdílení obrazovky
Zajímavou novinkou je také automatické skrývání citlivých údajů při sdílení obrazovky. Android už podobnou ochranu nabízí v rámci svých nativních aplikací, nyní ji Google rozšiřuje také na prohlížeč Chrome a Android WebView. Pokud například během sdílení obrazovky otevřeme přihlašovací formulář nebo stránku pro zadání platebních údajů, dojde k automatickému zakrytí oblastí s citlivými údaji. Pokud by tak podvodník chtěl po uživateli sdílet obrazovku s citlivými údaji, neuvidí zadávané heslo nebo platební údaje.
Další bezpečnostní funkce se týká přesměrování telefonních hovorů. Podvodníci tuto techniku rádi využívají například k zachycení jednorázových ověřovacích kódů a následné krádeži účtu. Android nově zabrání aplikacím v aktivaci přesměrování na pozadí. Pokud se podvodník bude snažit uživatele přesvědčit k ručnímu zadání speciálního MMI kódu pro přesměrování, systém na riziko před jeho aktivací upozorní.
Google už zablokoval přes 3 miliony falešných bankovních hovorů
Aktuálně nebezpečným trendem v nekalých praktikách šmejdů jsou podvodné hovory. Útočník svou oběť kontaktuje a představí se jako pracovník banky. U tohoto typu podvodů je využíváno techniky zvané caller ID spoofing. Ta umožňuje změnit zobrazované telefonní číslo tak, aby hovor vypadal jako by nám volal opravdu někdo z dané banky. Google prozatím spolupracuje s bankami Banco do Brasil, Itaú Unibanco a dalšími a zavádí ověřování bankovních hovorů v reálném čase. Android díky napojení na oficiální bankovní aplikaci kontroluje, zda hovor skutečně pochází od dané banky. Pokud ověření neprojde, systém hovor ukončí a upozorní uživatele. Google údajně plánuje spolupráci s bankami dále rozšiřovat.
Jak je na tom s bezpečností Android ve srovnání s iPhonem?
Google se na svém webu pochlubil také výsledky bezpečnostního průzkumu od společnosti Leviathan Security Group, který si sám objednal. Podle analýzy nabízí Android ve srovnání s iOS silnější integrovanou ochranu před podvody, například při filtrování hovorů, rozpoznávání falešných telefonátů nebo upozorňování na hrozby prostřednictvím Circle to Search. Google ve spolupráci s agenturou YouGov také oslovil 4 500 uživatelů chytrých telefonů v USA, Kanadě a Austrálii. Majitelé iPhonů podle výsledků průzkumu mnohem častěji uváděli, že se stali obětmi podvodů nebo že ochranu v iPhonu považují za neúčinnou. Je však dobré zopakovat, že si oba dva průzkumy Google sám objednal a jejich objektivnost je tak nutné brát s rezervou.
Zdroj: blog.google
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