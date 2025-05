Sony Xperia 1 VII představena, samozřejmě nechybí AI

Zdroj: Sony

Sony se tentokrát rozhodlo pro představení svého top modelu jen na některých trzích, aspoň nyní. Další krajiny budou následovat. U nás v Česku si budeme muset chvíli počkat na novinku Sony Xperia 1 VII, ale i tak to vypadá na zajímavý kousek.

Ikonické prvky nechybí

Někteří výrobci se většinou drží aktuálních trendů, jiní zůstávají u svého vlastního nesnaží se kopírovat konkurenci. Sony Xperia 1 VII je takovým příkladem, jelikož do dnešního dne nemá otvor v displeji pro foťák. Ten je stále v horním rámu mobilu, jak můžete vidět na obrázku níže. Ostatně celkový design se moc nezměnil oproti předchůdcům.

Sony se snaží u tohoto kousku nabídnout vše ze svých divizích. Na displeji se spolupracovalo s divizí kolem televizí, takže je zde použita technologie BRAVIA včetně dedikovaného čipu pro vylepšení obrazu. U foťáků je přiznaná spolupráce se Sony Alpha a zvuk byl vylepšen divizí stojí za WALKMAN. Sony Xperia 1 VII je ostatně asi jediný top model, který má stále konektor pro sluchátka a je posílen lepším hardwarem a softwarem.

Jak můžete vidět na obrázku níže, zůstává ikonický prostor pro SIM kartu a microSD kartu. Tedy nepotřebujete speciální špendlík pro otevření, stačí nehet. Mobil si i tak zachovává odolnost vůči vodě a prachu.

Nechybí AI

Co se softwarové stránky týče, tak se nabídnou 4 hlavní aktualizace systému a 6 let bezpečnostních aktualizací. Sony integrovalo i AI funkce a vylepšení, ale nesnaží se lákat na manipulaci s obrázky, případně nějaké chatboty. Sony Xperia 1 VII má AI integrované přímo do možností foťáku, jako je třeba vycentrování objektu při natáčení, vylepšení zvuku a podobně. Schopnosti mobilu ukazuje Sony na videu níže.

U Sony Xperia 1 VII se hodně pracuje s možnostmi foťáků. Na papíře to vypadá na velmi silnou výbavu, ale snad Sony zapracovalo na softwarové stránce, tedy i na zpracování. Na zhodnocení si ale budeme muset počkat.

Sony Xperia 1 VII má nastavenou cenu na 1499 eur, což je v přepočtu přibližně 37 500 Kč. To je na dnešní dobu velmi vysoká suma a oproti konkurenci značně vysoká. I proto asi Sony startuje předobjednávky na některých trzích, kde láká na dárky v podobě sluchátek WH-1000XM5 a obalu se stojánkem. Snad si výrobce nachystal pro český trh lepší cenu, jinak to bude mít velmi těžké.

Specifikace Sony Xperia 1 VII

displej: 6,5 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), OLED, 19.5:9, 1-120Hz, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC.2020), Illuminant D65 White point, X1 for mobile, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Elite

12GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256 GB (UFS 4.0) + microSD

Android 15

Dual SIM (nano + eSIM)

Foťáky: zadní – 48 MPx, Exmor T sensor for mobile, 1/1.35″, f/1.9, Hybrid OIS/EIS 48 MPx, f/2.0, 1/56″, 104° 12 MPx, f/2.3, (85 mm 28° FoV) až f/3.5 (117 mm 15° FoV), 1/3.5″, 3,5 až 7,1x optický zoom, 21,3X hybridní přední – 12 MPx

3.5 mm audio jack

stereo

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 162 x 74 x 8,2 mm; 192 gramů

IPX5, IPX8, IP6X

5G (sub-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.4 LE, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.2 Type-C

baterie: 5000 mAh + 30W (USB PD), bezdrátové nabíjení

