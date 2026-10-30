Black Friday na Alza.cz: Zlevněné smartphony, chytré hodinky a tablety se slevou až 43 %

Aktuální slevová nabídka e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění napříč mobilní elektronikou a nositelným příslušenstvím. Mezi zlevněnými modely nechybí nejnovější vlajkové smartphony, odolné outdoorové modely, sportovní chytré hodinky ani praktické tablety s bohatým příslušenstvím v balení. Slevy u vybraných produktů dosahují až 43 %.
Smartphony
Výběr zlevněných smartphonů pokrývá široké spektrum od extrémně odolných modelů s výměnnou baterií až po fotomobily s pokročilou umělou inteligencí a vysokým rozlišením snímačů. Zaujmou také zařízení se speciálním displejem šetrným k očím nebo novinky z řady Google Pixel a OPPO Reno.
- UleFone RugOne Xever 7 Black (-41 %)
- OPPO Reno16 5G 8GB/512GB Pop White (-30 %)
- TCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Lunar White (-30 %)
- OPPO Reno16 Pro 5G 12GB/512GB Starlight Black (-27 %)
- Google Pixel 11 Pro 256GB Olive (-22 %)
- Google Pixel 11 256GB Pistachio (-20 %)
- Motorola Moto G77 5G 8GB/256GB Pantone Shaded Spruce (-19 %)
- Google Pixel 10a 128GB Obsidian (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky
Kategorie chytrých hodinek zahrnuje jak cenově dostupné modely pro každodenní přehled o notifikacích, tak i špičkové sporttestery s titanovým tělem, safírovým sklíčkem a přesnou dvoupásmovou GPS navigací. Nechybí ani nejnovější generace hodinek s pokročilým monitoringem zdraví a spánku.
- Niceboy WATCH Pixel 2 Arctic Silver (-43 %)
- Aligator Sport GPS, černé (-40 %)
- WOWME Spectre (-30 %)
- Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm Tactical Black (-29 %)
- Aligator Watch GPS Maps, stříbrné (-25 %)
- Amazfit Active Max (-23 %)
- Garmin Epix Pro Gen 2 51mm Sapphire Carbon Gray DLC Titanium Chestnut leather (-21 %)
- Xiaomi Watch S5 46mm Silver (-21 %)
- CMF by NOTHING Watch 3 Pro Light Green (-20 %)
- Google Pixel Watch 5 41mm Obsidian (-19 %)
- Google Pixel Watch 5 45mm Obsidian (-18 %)
- Apple Watch Series 11 Cellular 46mm Stříbrný hliník s mlžně fialovým sportovním řemínkem – M/L (-11 %)
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Tablety
Mezi zlevněnými tablety se nacházejí lehká kompaktní zařízení na cesty i velké pracovní modely s jemným rozlišením. Řada z nich nabízí v základním balení také praktické příslušenství v podobě dotykového pera, ochranného pouzdra nebo odpojitelné klávesnice.
- Blackview LINK 2 4GB/128GB black (-31 %)
- Lenovo Idea Tab TB336FU 128GB, Luna Grey + Pencil + Folio Case (-13 %)
- Lenovo Idea Tab 11″ 5G 4GB/128GB – Luna Grey + Tab Pen + Folio Case (-11 %)
- Acer Iconia Duo D12 (D12-11M-82WM) (-11 %)
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Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuálních akcí je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který garantuje rychlé doručení do AlzaBoxů a spolehlivý zákaznický servis.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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