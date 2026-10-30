Black Friday na Alza.cz: Zlevněné smartphony, chytré hodinky a tablety se slevou až 43 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 30. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Chytré hodinky #Smartphony
3 minuty čtení#Chytré hodinky #Smartphony
Black Friday na Alza.cz: Zlevněné smartphony, chytré hodinky a tablety se slevou až 43 %

Aktuální slevová nabídka e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění napříč mobilní elektronikou a nositelným příslušenstvím. Mezi zlevněnými modely nechybí nejnovější vlajkové smartphony, odolné outdoorové modely, sportovní chytré hodinky ani praktické tablety s bohatým příslušenstvím v balení. Slevy u vybraných produktů dosahují až 43 %.

Smartphony

Výběr zlevněných smartphonů pokrývá široké spektrum od extrémně odolných modelů s výměnnou baterií až po fotomobily s pokročilou umělou inteligencí a vysokým rozlišením snímačů. Zaujmou také zařízení se speciálním displejem šetrným k očím nebo novinky z řady Google Pixel a OPPO Reno.

Chytré hodinky

Kategorie chytrých hodinek zahrnuje jak cenově dostupné modely pro každodenní přehled o notifikacích, tak i špičkové sporttestery s titanovým tělem, safírovým sklíčkem a přesnou dvoupásmovou GPS navigací. Nechybí ani nejnovější generace hodinek s pokročilým monitoringem zdraví a spánku.

Tablety

Mezi zlevněnými tablety se nacházejí lehká kompaktní zařízení na cesty i velké pracovní modely s jemným rozlišením. Řada z nich nabízí v základním balení také praktické příslušenství v podobě dotykového pera, ochranného pouzdra nebo odpojitelné klávesnice.

Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuálních akcí je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který garantuje rychlé doručení do AlzaBoxů a spolehlivý zákaznický servis.

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