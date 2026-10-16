Novinka Tecno Spark 50C se snaží nalákat barvou a odolností

Zdroj: Tecno
Výrobce Tecno se sem tam za čas ukáže s celkem zajímavým mobilem, ale většinou představuje levnější kousky, které mají vždy něco navíc ve své třídě. Do této kategorie se dá zařadit i novinka Tecno Spark 50C, která navazuje na Spark 50 4G, Spark 50 5G a Spark 50 Pro.
Také Burgundy Red
Společnost se snaží oslovit zákazníky i prostřednictvím známých barev a hned na první pohled je jasné, že je zde inspirace u Applu, jelikož se nabízí oranžová a také Burgundy Red. Naštěstí to není to nejzajímavější u Tecno Spark 50C. Mobil splňuje certifikace IP68 a IP69, takže odolá náročnějším podmínkám. Za vyzdvihnutí stojí zmínit i stereo reproduktory, infra port a lehce vyšší kapacita baterie.
Zdroj: Tecno
Ostatní specifikace již nevypadají tak zajímavě, možná až na displej, který má 120Hz obnovovací frekvenci, ale má jen HD+ rozlišení. O výkon se stará Helio G81 s podporou jen 4G sítí a navíc je doplněn jen 4 GB operační paměti. Asi byste si řekli při pohledu na zadní stranu, že se nabídnou dva foťáky, ale ve skutečnosti je zde jen jeden, navíc pouze 13MPx.
Cena zatím nebyla oznámena, nebo začátek dostupnosti, ale asi nebude vysoká. Tedy spíše nemůže být, jinak by byl mobil neprodejný. I přes všechny specifikace bude nejslabší místo u operační paměti. Velikost je asi důsledek současných vysokých cen.
Specifikace Tecno Spark 50C
- Displej: 6,78 palců, 1600 × 720 pixelů, 120 Hz
- Procesor: MediaTek Helio G81
- RAM: 4 GB (+ 8 GB virtuální)
- Úložiště: 64, 128 nebo 256 GB
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx, duální blesk
- přední – 8 MPx
- Čtečka otisků prstů na straně
- IP68/69
- Stereo reproduktory
- Konektivita: 4G, WiFi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, FM rádio, USB OTG, USB-C, infraport
- Rozměry: 167,82 × 79,22 × 7,9 mm
- Baterie: 5200 mAh + 15W nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, tecno-mobile.com
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