Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

• 16. 10. 2026#Audio
Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

Zdroj: Fairbuds

Před dvěma lety společnost Fairphone představila Fairbuds, u kterých je hlavní předností samotná opravitelnost v domácích podmínkách. Po nějaké době zde máme nástupce v podobě Fairbuds 2.

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Fairphone Fairbuds 2

Nejde jen o nějakou aktualizaci. Jak můžete vidět níže, Fairbuds 2 přichází s novou konstrukcí a designem. Jak je již u tohoto výrobce zvykem, tak použil recyklované a eticky získané materiály. Jde to vidět u měničů, jelikož jsou z biocelulózy. Fairbuds 2 disponují aktivním potlačením hluku až do 45 dB. Nechybí vlastní ekvalizér a lze je spárovat až se šesti zařízeními.

Fairbuds 2 1 Fairbuds 2

Podporují kodeky AAC, SBC, LC3 a LDAC a o konektivitu se stará Bluetooth 6.0. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak s vypnutým ANC se nabízí 8 hodin přehrávání (celkově 40 hodin s krabičkou). Při zapnutém ANC se doba zkracuje na 6 hodin, ale již není uvedeno, na kolik hodin se dostane ve spojení s krabičkou.

Sluchátka splňují certifikaci IP54, ale největší předností je, že v samotných sluchátkách si můžete vyměnit baterie, díky čemuž mohou být skoro nesmrtelné, když je tedy nezničíte. Baterii jde vyměnit i v krabičce a to vše v domácích podmínkách. Cena je nastavena na 119 eur, tedy cca 2 900 Kč.

Zdroje: fairphone.com, androidheadlines.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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