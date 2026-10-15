RedMagic 12 Pro+ přichází: Vodní chlazení, 185Hz displej a obří baterie

Zdroj: RedMagic
Dnes byl představen herní mobil RedMagic 12 Pro+ a možná byste si mysleli, že už je zde nějaký RedMagic 12 Pro, ale ten se ve skutečnosti předvede až příští měsíc. Vskutku zajímavá strategie uvádění novinek.
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S větráčkem i s vodním chlazením
Pokud byste hledali nejpokročilejší mobil na současném trhu, asi by do výběru mohl RedMagic 12 Pro+ zapadnout. Opět společnost použila přední kameru integrovanou pod displej, díky čemuž nemá panel jakékoliv narušení otvorem nebo výřezem. To ale není vše. Novinka se chlubí vodním chlazením, které je zvýrazněné na zadní straně. Aby toho nebylo málo, tak je zde i větráček pro efektivnější odvod tepla.
I přes aktivní chladící prvek splňuje mobil certifikaci IPX8. Bonusem je pak baterie o kapacitě 8400 mAh s podporou 120W nabíjení přes kabel a také je zde i 80W bezdrátové nabíjení. Na boku zařízení jsou speciální dotykové plochy pro lepší ovládání her a vše je poháněno novým procesorem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Displej navíc dosahuje na 185Hz obnovovací frekvenci.
RedMagic 12 Pro+ je tak ve všech ohledech herní mobil, takže někde musí být ústupky. Ty jde najít u fotografické sestavy, jelikož na zádech je hlavní a ultraširokoúhlý snímač. Teleobjektiv zde nenajdete.
Mobil má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 22 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím ale není jasné, jestli se na náš trh dostane RedMagic 12 Pro+ nebo jeho budoucí sourozenec RedMagic 12 Pro.
Specifikace RedMagic 12 Pro+
- displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1,5K), OLED BOE X10, 185 Hz, až 960Hz dotyková vzorkovací frekvence, 10bitová barevná hloubka, 100% DCI-P3, jas až 2000 nitů, DC stmívání, 2592Hz PWM stmívání
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm), Adreno 850 GPU, koprocesor Red Core R5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5T
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, REDMAGIC OS 12
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,55″, f/1,88, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 120°, f/2,2)
- přední: 16 Mpx (OmniVision, pod displejem)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,55″, f/1,88, OIS)
- IPX8
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, 3,5mm audio jack
- Konektivita: 5G NSA/SA, 4G LTE (Dual VoLTE), Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), GLONASS, NFC, infraport, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,03 × 75,96 × 8,55 mm, 223 gramů
- baterie a nabíjení: 8400 mAh, 120W rychlé nabíjení, 80W bezdrátové nabíjení
Zdroje: shop.redmagic.com, m.redmagic.com, fonearena.com
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