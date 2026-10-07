Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

Jakub Jan Ondráček • 7. 10. 2026#Aktualizace #Příslušenství
Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

Pixel Buds 2a vs. Pixel Buds Pro 2; Zdroj: Dotekomanie.cz

Překlad bez vytahování telefonu, ovládání hlasem nebo sluchátka, která poznají, že spíte. To vše přináší nová aktualizace Pixel Buds, která zamíří rovnou na tři modely sluchátek a potěší tak opravdu velké množství uživatelů.

Majitelé Pixel Buds, těšte se

Google právě mezi uživatele vypouští novou aktualizaci s označením 6.144, která míří na sluchátka Pixel Buds Pro, Pro 2 i levnější Buds 2a. Ti, kteří letos smutnili, že nám technologický gigant nepředstavil nová sluchátka, se tak mohou alespoň trochu potěšit. Tahle masivní aktualizace totiž přináší tolik novinek, že se novému modelu skoro vyrovná.

Změnil se například živý překlad. Zatímco do této doby jste ho museli spouštět přes telefon, nově bude stačit klepnout na sluchátko. Překládat pak můžete rozhovor s druhým člověkem i vše, co se děje kolem vás. Nově pak skrze Gemini můžete hlasově ovládat třeba i nastavení vašich sluchátek, například zapnout potlačení hluku. A pokud mimo Pixel Buds používáte také chytré hodinky Pixel Watch, sluchátka poznají, kdy usnete a samy zastaví přehrávání, vypnou dotyková gesta a ztlumí upozornění.

Pixel Buds 2a

Pixel Buds 2a vs. Pixel Buds Pro 2; Zdroj: Dotekomanie.cz

Majitelé Buds Pro 2 si pak navíc přijdou také na funkci dynamického potlačení hluku. Ta v reálném čase přizpůsobuje zvuk i potlačení hluku tomu, jak vám zrovna sluchátka sedí v uších a jak hlasité je vaše okolí.

Zdroj: androidauthority.com

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Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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