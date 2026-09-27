Pixel Watch dostávají tři nové zdravotní funkce včetně trendů krevního tlaku

Pixel Watch 5 45mm; Zdroj: Dotekomanie.cz
Google právě spouští rovnou několik zdravotních funkcí, na které uživatele lákal už od jara. Pixel Watch nově dokážou měřit trendy krevního tlaku, inzulinovou rezistenci i kvalitu dýchání ve spánku. V budoucnu se pak zmíněných funkcí dočkají i majitelé nového náramku Fitbit Air.
Pro Pixel Watch budou nové funkce zdarma
Balík tří nových zdravotních funkcí, které právě v tomto týdnu dorazí do aplikace Google Health, nazývá americký technologický gigant jako Health Guardian. Majitelé hodinek Pixel Watch řady 3, 4 a 5 ho pak dostanou zdarma.
Na první vyhodnocení si však uživatelé počkají až do začátku října. Nové funkce totiž nebudou fungovat jako jednorázová měření. Data se budou sbírat průběžně a vyhodnocený souhrn vám v aplikaci přistane vždy první den v měsíci.
Aby ale souhrn vůbec dorazil, budete muset hodinky nosit pravidelně. U inzulinové rezistence požaduje Google minimálně sedm dnů měření v daném měsíci, u krevního tlaku pak alespoň pět dnů po sobě.
Nejzajímavější je způsob, jakým k výsledkům hodinky dojdou. Krevní tlak odhadují bez manžety i kalibrace. Optické senzory sledují tvar a rychlost pulzní vlny pod kůží, z nichž pomocí speciálního algoritmu dopočítají hodnoty. Inzulinovou rezistenci, jež má ukazovat jak efektivně tělo pracuje s energií z jídla, pak Google počítá z kombinace srdečního tepu, spánku a denního pohybu. Kvalita dýchání pak pochází z minutových změn okysličení krve během noci.
V budoucnu se zmíněných funkcí dočkají i uživatelé bezdisplejového Fitbitu Air. Ti si však za novinky budou muset zaplatit, jelikož bude nový balíček „Health Guardian“ dostupný pouze v rámci předplatného Google Health Premium.
Zdroj: blog.google
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