Alza slevy na příslušenství: Rychlé nabíječky, powerbanky, kabely i držáky do auta výhodněji

Moderní spotřební elektronika vyžaduje spolehlivé a dostatečně dimenzované příslušenství, ať už jde o práci na cestách, napájení v domácí kanceláři nebo výbavu do automobilu. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výrazné slevy na klíčové technologické doplňky. Výběr zahrnuje kompaktní GaN adaptéry s vysokým výkonem, odolné kabely s podporou rychlého přenosu energie i obrazu, vysokokapacitní powerbanky a praktické lokátory pro zabezpečení osobních věcí.
Nabíjecí adaptéry do sítě
Moderní GaN adaptéry umožňují dosáhnout vysokého nabíjecího výkonu při zachování minimálních rozměrů a efektivního odvodu tepla. V nabídce se nacházejí modely s výkonem od 67 W až po 150 W s více výstupy pro současné napájení notebooků, tabletů a telefonů.
- Epico UltraBoost Micro AVS GaN 100W dynamický síťový adaptér EA100b – bílá (-20 %)
- AlzaPower Ultimate X500 67W Černá (-31 %)
- Anker Prime 150W, 2xUSB-C, 1xUSB, Pogo Pin černá (-20 %)
- Anker Zolo 70W, 3xUSB-C, 1xUSB černá (-20 %)
- AlzaPower Ultimate D450 70W Černá (-25 %)
- AlzaPower Ultimate D460 70W Černá (-25 %)
- Alzapower Ultimate X570 100W bílá (-25 %)
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Propojovací a nabíjecí kabely
Kvalitní kabeláž je základem pro bezpečný přenos energie a spolehlivou synchronizaci dat. Zlevněné modely nabízejí podporu Power Delivery až do 140 W, opletení z odolného nylonu, integrované digitální displeje s indikací výkonu nebo přenos obrazu přes DisplayPort.
- Vention USB-C to DP 1.2 (Display Port) Cable 1.5M Black (-33 %)
- Mobile Origin 140W Dual Charge USB-C Cable 1.2 m CB10 (-10 %)
- Mobile Origin 60W UltraSlim USB-C to USB-C Cable 1 m CB11 Black (-30 %)
- Spigen Essential USB C to USB C 100W Fabric Cable White EB10015CC (-20 %)
- AlzaPower 2-Pack Core Charge USB-C to USB-C 2.0 100W 2m bílý (-20 %)
- ChoeTech PD60W USB-C to USB-C Digital Display 1.2m Nylon Cable Dark green (-30 %)
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Powerbanky a přenosné baterie
Přenosné záložní zdroje v akci pokrývají široké spektrum využití – od ultratenkých magnetických modelů pro pohotovostní dobíjení telefonů a hodinek až po vysokokapacitní stanice schopné napájet náročné pracovní notebooky výkonem přes 100 W.
- Epico UltraBase 4in1 8000mAh Fold powerbanka & bezdrátový nabíjecí stojánek EF50 – bílá (-50 %)
- Swissten Voltbox 35W 20000 mAh s integrovanými kabely USB-C a Lightning černá (-29 %)
- Mobile Origin 100W PD 14000mAh Display PowerBank PB12 – USB-C + USB-A (-20 %)
- Powerbanka Anker Prime 20000mAh, 220W černá (-20 %)
- Swissten Power Bank Fusion 5000mAh s nabíjením Apple Watch (kompatibilní s MagSafe) Stříbrná (-25 %)
- ChoeTech Solid State 10000mAh Magnetic Power bank (-30 %)
- ChoeTech 45W CCC Certified 20000mAh Power Bank with USB-C input/output Cable-Grey (-30 %)
- Vention 10000mAh Power Bank (USB-C + USB-A) with Built-in Cable 22.5W Black LED Display Type (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Držáky do auta a na cesty
Bezpečné uchycení chytrého telefonu během jízdy nebo při tvorbě obsahu řeší magnetické a mechanické držáky. Vybírat lze z modelů s podporou MagSafe, bezdrátovým nabíjením Qi i specializovaných úchytů navržených pro displeje moderních vozidel či cestování.
- Spigen Dual Pop MagSafe Phone Holder Gray (-36 %)
- Mobile Origin CA31 Magnetic Car Holder CA31 Magsafe Compatible (-20 %)
- Anker Prime 25W Držák do auta s bezdrátovým nabíjením Qi černý (-20 %)
- Vention Car Magnetic Phone Holder Shock Absorption Suction Cup Waterfall Style Gray (-30 %)
- Spigen Tesla TapLock Universal Car Mount Holder Black Screen (-50 %)
- iOttie Treker MagSafe Travel Mount White (-40 %)
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Chytré lokátory a sledovací přívěsky
Chytré lokátory představují jednoduchý způsob, jak mít neustálý přehled o poloze zavazadel, klíčů, peněženek nebo domácích mazlíčků. Zlevněné produkty podporují vyhledávací sítě Apple Find My i Google Find My Device.
- UGREEN FineTrack Slim G(Google Certified) (-25 %)
- PetsToGo ONE – GPS lokátor pro psy (-20 %)
- Anker Eufy karta, černá (-20 %)
- Anker Eufy lokátor, černý (-30 %)
- Chipolo POP Bluetooth lokátor, černý (-20 %)
- AlzaGuard Hero Tag in TSA lock with FindMy – černý (-40 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi zlevněným příslušenstvím se objevují také doplňky zaměřené na tvorbu mobilního obsahu a mobilní hraní. Pro pohodlné focení a natáčení je k dispozici Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1 (-20 %), který kombinuje magnetický úchyt se stabilním stativem. Hráče na cestách zase zaujme ergonomický bezdrátový ovladač Trust GXT735 MYLOX Wireless Bluetooth Mobile Controller Black – černá (-10 %) určený pro přesné ovládání mobilních herních titulů.
Kompletní nabídku zlevněného příslušenství i další aktuální akce naleznete na oficiálních stránkách Alza.cz. Využijte výhodné nabídky a doplňte svou technologickou výbavu o spolehlivé produkty prověřených značek.
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