Alza slevy na příslušenství: Rychlé nabíječky, powerbanky, kabely i držáky do auta výhodněji KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 7. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství
4 minuty čtení#Příslušenství
Alza slevy na příslušenství: Rychlé nabíječky, powerbanky, kabely i držáky do auta výhodněji

Moderní spotřební elektronika vyžaduje spolehlivé a dostatečně dimenzované příslušenství, ať už jde o práci na cestách, napájení v domácí kanceláři nebo výbavu do automobilu. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výrazné slevy na klíčové technologické doplňky. Výběr zahrnuje kompaktní GaN adaptéry s vysokým výkonem, odolné kabely s podporou rychlého přenosu energie i obrazu, vysokokapacitní powerbanky a praktické lokátory pro zabezpečení osobních věcí.

Nabíjecí adaptéry do sítě

Moderní GaN adaptéry umožňují dosáhnout vysokého nabíjecího výkonu při zachování minimálních rozměrů a efektivního odvodu tepla. V nabídce se nacházejí modely s výkonem od 67 W až po 150 W s více výstupy pro současné napájení notebooků, tabletů a telefonů.

Propojovací a nabíjecí kabely

Kvalitní kabeláž je základem pro bezpečný přenos energie a spolehlivou synchronizaci dat. Zlevněné modely nabízejí podporu Power Delivery až do 140 W, opletení z odolného nylonu, integrované digitální displeje s indikací výkonu nebo přenos obrazu přes DisplayPort.

Powerbanky a přenosné baterie

Přenosné záložní zdroje v akci pokrývají široké spektrum využití – od ultratenkých magnetických modelů pro pohotovostní dobíjení telefonů a hodinek až po vysokokapacitní stanice schopné napájet náročné pracovní notebooky výkonem přes 100 W.

Držáky do auta a na cesty

Bezpečné uchycení chytrého telefonu během jízdy nebo při tvorbě obsahu řeší magnetické a mechanické držáky. Vybírat lze z modelů s podporou MagSafe, bezdrátovým nabíjením Qi i specializovaných úchytů navržených pro displeje moderních vozidel či cestování.

Chytré lokátory a sledovací přívěsky

Chytré lokátory představují jednoduchý způsob, jak mít neustálý přehled o poloze zavazadel, klíčů, peněženek nebo domácích mazlíčků. Zlevněné produkty podporují vyhledávací sítě Apple Find My i Google Find My Device.

Další zajímavé výběry

Mezi zlevněným příslušenstvím se objevují také doplňky zaměřené na tvorbu mobilního obsahu a mobilní hraní. Pro pohodlné focení a natáčení je k dispozici Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1 (-20 %), který kombinuje magnetický úchyt se stabilním stativem. Hráče na cestách zase zaujme ergonomický bezdrátový ovladač Trust GXT735 MYLOX Wireless Bluetooth Mobile Controller Black – černá (-10 %) určený pro přesné ovládání mobilních herních titulů.

Kompletní nabídku zlevněného příslušenství i další aktuální akce naleznete na oficiálních stránkách Alza.cz. Využijte výhodné nabídky a doplňte svou technologickou výbavu o spolehlivé produkty prověřených značek.

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