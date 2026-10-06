Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro

Jakub Sobotka • 6. 10. 2026#Aplikace
Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro

Zdroj: GPT Images

Google pokračuje ve změnách, které odstartoval letos v květnu, kdy změnil počítání limitů u svých modelů. Během října začne omezovat to, ke kterým modelům budou mít přístup jednotlivé tarify. Nejvíce se změna dotkne uživatelů zdarma a předplatitelů AI Plus. V podstatě se začíná nadále naplňovat to, že společnosti provozující generativní AI přehodnocují velkorysý přístup k AI a začínají utahovat opasky.

Google pokračuje ve změnách u modelů pro Gemini

Konkrétně od 9. října budou mít uživatelé bez předplatného k dispozici pouze model Gemini 3.5 Flash-Lite. Přístup ke standardním modelům a modelům Pro již bez předplatného nebude možný. Tarif AI Plus, který vychází na 149,99 Kč měsíčně bude nově nabízet pouze modely Flash-Lite a Flash. Model Pro už nebude součástí a přístup k němu budou mít pouze uživatelé tarifů AI Pro a Ultra. Google by měl uživatelům odeslat e-mailová oznámení, kdy přesně se změny jejich účtu dotknou. Vyšších tarifů AI Pro a AI Ultra se omezení netýká – oba dva tarify budou mít nadále přístup ke všem modelům.

Google Gemini

Zdroj: Dotekomanie

Pozitivní zpráva přichází pro uživatele tarifu AI Pro, který aktuálně vychází na 549,99 Kč za měsíc. Předplatitelé nově dostanou přístup k režimu Deep Think, který Google prezentuje jako možnost pro „maximální paralelní uvažování“. Deep Think byl doposavad dostupný pouze v rámci dražšího plánu AI Ultra, který aktuálně vychází na 2 999,99 Kč za měsíc.

V průběhu října má Google do Gemini přidat také možnost nastavení míry uvažování pro jednotlivé modely. Uživatelé si budou moci nově vybrat mezi úrovněmi low, medium a high podobně, jako to nabízí konkurence. Vyšší úroveň uvažování má modelu umožnit věnovat úloze více výpočetního výkonu a nabídnout přesnější odpověď. Současně ale bude mít vyšší spotřebu limitu.

Zůstává zde zatím také otázka, kam Google zařadí nový model Gemini 4 Argon. Firma už oznámila, že jako první by k němu měly získat přístup předplatitelé tarifu AI Ultra. Zatím ale není jasné, zda bude Argon dostupný také u Pro tarifů, nebo zda pro tento model nevytvoří nějakou extra tarifovou škatulku.

Zdroj: 9to5google.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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