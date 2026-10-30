Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Zdroj: Opera
Opera a její prohlížeč není mezi uživateli tak hojně zastoupený, ale čím se liší od ostatních, jsou praktické funkce a různé vychytávky, které v mnoha ohledech dokáží usnadnit používání a práci s webem. Společnost nyní přichází s novou technologií WebAI, která umožní provozovat modely umělé inteligence přímo v internetovém prohlížeči Opera. Uživatelé tak nebudou závislí jednak na internetovém připojení a nebudou muset odesílat data na vzdálené servery a platit předplatné cloudových AI služeb. Veškeré zpracování dat může probíhat lokálně na jejich počítači, což by mělo přinést především větší kontrolu nad soukromím.
WebAI rozjede AI model lokálně na vašem PC, či notebooku
WebAI by mělo být novým webovým standardem, který umožní webovým stránkám a rozšířením využívat lokálně spuštěné modely umělé inteligence. Technologie není závislá na jednom konkrétním modelu, měla by podporovat otevřené modely s veřejně dostupnými vahami, označované jako open-weight. Takže ano, ptáte se správně. Neznamená to, že bychom najednou mohli bezplatně a v prohlížeči používat například ChatGPT, nebo Claude.
Mezi podporované modely by měl patřit například Gemma od Googlu. Na počítačích Mac lze využívat také lokální základní model Applu. Zajímavé možnosti se otevírají také vývojářům. Ti mohou do svých webových aplikací integrovat funkce AI bez nutnosti provozovat vlastní výpočetní infrastrukturu nebo platit za požadavky směrem k modelům v cloudu.
Větší soukromí, ale také vyšší nároky na počítač
Hlavní výhodou lokálního zpracování je bezesporu ochrana osobních údajů. Informace, které AI zpracovává, nemusí opouštět zařízení uživatele. Opera navíc umožňuje rozhodovat, které webové stránky mohou k lokální AI přistupovat. Druhou stranou mince jsou ale vysoké nároky na výkon zařízení. Provoz jazykových modelů extrémně je extrémně náročný na zátěž nejen procesoru, ale hlavně grafického čipu a vysoké nároky jsou také na propustnost paměti. To jak tedy celé řešení bude kvalitně fungovat bude nejvíce záviset na tom, na jak výkonném zařízení to poběží. Je tedy potřeba počítat, že běžné počítače, či notebooky bez výkonného grafického čipu a dalších komponent, lokální provoz AI modelů nebudou schopny rozjet.
WebAI je zatím dostupné jako experimentální funkce v prohlížeči Opera One. Uživatelé funkci musí ručně aktivovat. Podpora se má rozšířit také do prohlížečů Opera GX a Opera Neon.
Zdroj: techcrunch.com
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