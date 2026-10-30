Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

• 30. 10. 2026#Android #Aplikace
Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Zdroj: Opera

Opera a její prohlížeč není mezi uživateli tak hojně zastoupený, ale čím se liší od ostatních, jsou praktické funkce a různé vychytávky, které v mnoha ohledech dokáží usnadnit používání a práci s webem. Společnost nyní přichází s novou technologií WebAI, která umožní provozovat modely umělé inteligence přímo v internetovém prohlížeči Opera. Uživatelé tak nebudou závislí jednak na internetovém připojení a nebudou muset odesílat data na vzdálené servery a platit předplatné cloudových AI služeb. Veškeré zpracování dat může probíhat lokálně na jejich počítači, což by mělo přinést především větší kontrolu nad soukromím.

WebAI rozjede AI model lokálně na vašem PC, či notebooku

WebAI by mělo být novým webovým standardem, který umožní webovým stránkám a rozšířením využívat lokálně spuštěné modely umělé inteligence. Technologie není závislá na jednom konkrétním modelu, měla by podporovat otevřené modely s veřejně dostupnými vahami, označované jako open-weight. Takže ano, ptáte se správně. Neznamená to, že bychom najednou mohli bezplatně a v prohlížeči používat například ChatGPT, nebo Claude.

Opera Ai

Zdroj: GPT-Images

Mezi podporované modely by měl patřit například Gemma od Googlu. Na počítačích Mac lze využívat také lokální základní model Applu. Zajímavé možnosti se otevírají také vývojářům. Ti mohou do svých webových aplikací integrovat funkce AI bez nutnosti provozovat vlastní výpočetní infrastrukturu nebo platit za požadavky směrem k modelům v cloudu.

Větší soukromí, ale také vyšší nároky na počítač

Hlavní výhodou lokálního zpracování je bezesporu ochrana osobních údajů. Informace, které AI zpracovává, nemusí opouštět zařízení uživatele. Opera navíc umožňuje rozhodovat, které webové stránky mohou k lokální AI přistupovat. Druhou stranou mince jsou ale vysoké nároky na výkon zařízení. Provoz jazykových modelů extrémně je extrémně náročný na zátěž nejen procesoru, ale hlavně grafického čipu a vysoké nároky jsou také na propustnost paměti. To jak tedy celé řešení bude kvalitně fungovat bude nejvíce záviset na tom, na jak výkonném zařízení to poběží. Je tedy potřeba počítat, že běžné počítače, či notebooky bez výkonného grafického čipu a dalších komponent, lokální provoz AI modelů nebudou schopny rozjet.

WebAI je zatím dostupné jako experimentální funkce v prohlížeči Opera One. Uživatelé funkci musí ručně aktivovat. Podpora se má rozšířit také do prohlížečů Opera GX a Opera Neon.

Zdroj: techcrunch.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec tlačítka Nelíbí se mi? 👎 Superoperátor v Evropě a ChatGPT Slides 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim