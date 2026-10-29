Honor X8e 4G přichází s velkou baterií a odolností IP69K

Zdroj: Honor
Honor sice má ve svém portfoliu hodně zajímavých kousků, ale také se snaží představovat modely v nižších třídách. Právě do takové nově patří Honor X8e 4G a jak název napovídá, podporu pro mobilní sítě páté generace zde nenajdete. I tak to není nudný smartphone.
Trochu lepší základ
Největší chloubou je u Honor X8e 4G rozhodně baterie, která má kapacitu 7700 mAh. Bonusem je pak několik certifikací, i IP69K, takže mobil vydrží i vodu o vyššímu tlaku a teplotě. Bohužel podporuje jen LTE a o výkon se stará Snapdragon 685 z roku 2023. Vzhledem ke stáří čipu nelze předpokládat, že by výrobce poskytoval dlouhou softwarovou podporu.
Honor X8e 4G má na zadní straně 108MPx snímač a dokonce je zde i sekundární, ale o něm skoro nic nevíme. Ostatně na oficiálních stránkách je jen lehce zmíněn. Displej bohužel dostal jen HD+ rozlišení a navíc se jedná o LCD panel. Za zmínku ještě stojí i to, že mobil má stereo reproduktory.
Cena novinky je nastavena v přepočtu přibližně na 10 500 Kč v jedné zemi. Za takovou cenu se ale nemůže prodávat u nás. Minimálně by neměl šanci v těžkém konkurenčním boji značek. Kdy se objeví u nás, není jasně známé.
Specifikace Honor X8e 4G
- displej: 6,872 palců, TFT LCD, 1592 x 720 pixelů, 16,7 milionu barev, 85 % NTSC, jas 860 nitů (typický) / až 1020 nitů (HBM), 120 Hz
- procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (8jádrový, 4x A73 @ 2,8 GHz + 4x A53 @ 1,9 GHz), Adreno 610 GPU
- RAM: 6 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,75, 8x digitální zoom, 1080p video)
- pomocný objektiv (f/3,0)
- přední: 5 Mpx (f/2,2, 1080p @ 30 fps video)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,75, 8x digitální zoom, 1080p video)
- IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů
- stereo (HONOR Sound 7.3)
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.2 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C), Galileo (E1), A-GNSS, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG, výstup na sluchátka)
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,54 x 8,30 mm, 218,5 gramů
- baterie a nabíjení: 7700 mAh, Li-ion Polymer, 45W drátové nabíjení (HONOR SuperCharge)
Zdroje: honor.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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