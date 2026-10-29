Honor X8e 4G přichází s velkou baterií a odolností IP69K

• 29. 10. 2026#Android #Smartphony
Honor X8e 4G přichází s velkou baterií a odolností IP69K

Zdroj: Honor

Honor sice má ve svém portfoliu hodně zajímavých kousků, ale také se snaží představovat modely v nižších třídách. Právě do takové nově patří Honor X8e 4G a jak název napovídá, podporu pro mobilní sítě páté generace zde nenajdete. I tak to není nudný smartphone.

Trochu lepší základ

Největší chloubou je u Honor X8e 4G rozhodně baterie, která má kapacitu 7700 mAh. Bonusem je pak několik certifikací, i IP69K, takže mobil vydrží i vodu o vyššímu tlaku a teplotě. Bohužel podporuje jen LTE a o výkon se stará Snapdragon 685 z roku 2023. Vzhledem ke stáří čipu nelze předpokládat, že by výrobce poskytoval dlouhou softwarovou podporu.

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Zdroj: Honor

Honor X8e 4G má na zadní straně 108MPx snímač a dokonce je zde i sekundární, ale o něm skoro nic nevíme. Ostatně na oficiálních stránkách je jen lehce zmíněn. Displej bohužel dostal jen HD+ rozlišení a navíc se jedná o LCD panel. Za zmínku ještě stojí i to, že mobil má stereo reproduktory.

Cena novinky je nastavena v přepočtu přibližně na 10 500 Kč v jedné zemi. Za takovou cenu se ale nemůže prodávat u nás. Minimálně by neměl šanci v těžkém konkurenčním boji značek. Kdy se objeví u nás, není jasně známé.

Specifikace Honor X8e 4G

  • displej: 6,872 palců, TFT LCD, 1592 x 720 pixelů, 16,7 milionu barev, 85 % NTSC, jas 860 nitů (typický) / až 1020 nitů (HBM), 120 Hz
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (8jádrový, 4x A73 @ 2,8 GHz + 4x A53 @ 1,9 GHz), Adreno 610 GPU
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 16, MagicOS 10
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,75, 8x digitální zoom, 1080p video)
      • pomocný objektiv (f/3,0)
    • přední: 5 Mpx (f/2,2, 1080p @ 30 fps video)
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • čtečka otisků prstů
  • stereo (HONOR Sound 7.3)
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.2 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C), Galileo (E1), A-GNSS, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG, výstup na sluchátka)
  • rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,54 x 8,30 mm, 218,5 gramů
  • baterie a nabíjení: 7700 mAh, Li-ion Polymer, 45W drátové nabíjení (HONOR SuperCharge)

Zdroje: honor.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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