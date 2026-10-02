Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu

• 2. 10. 2026#Android #Aplikace
Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu

Zdroj: Opera

Opera přidává do svého prohlížeče pro Android podporu cestovní eSIM. Uživatel si tak díky tomu může koupit a spravovat datový tarif přímo v prohlížeči, bez nutnosti instalace další aplikace od poskytovatele eSIM.

Opera ve svém prohlížeči umožní správu eSIM

Novinka funguje ve 47 zemích. eSIM přitom neslouží jen pro samotnou Operu, ale poskytuje mobilní data i ostatním aplikacím v telefonu. Nezasahuje do fungování současného telefonního čísla a funguje jako samostatný datový tarif. Hlavní výhodou má být jednodušší aktivace. U běžných cestovních eSIM je často nutné stáhnout aplikaci poskytovatele, vytvořit účet a teprve poté koupit datový balíček. Opera přináší pohodlnou správu přímo v prohlížeči, který už má uživatel v telefonu.

opera esim browser featured

Zdroj: XDA

Společnost zároveň zmiňuje výsledky průzkumu GSMA Intelligence Global Consumer Survey 2024. Ten uvádí, že přibližně polovina respondentů vůbec nevěděla o existenci technologie eSIM a z těch, kteří ji znali, ji používalo pouze 19 %. Opera aktuálně nabízí možnost vyzkoušet službu bez registrace a bez nákupu. Uživatelé mohou získat 3 GB mobilních dat na tři dny zdarma.

opea claim free trial 2

Zdroj: XDA

Nabídka platí pro uživatele v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Kanadě, Spojených arabských emirátech, Brazílii, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Polsku. Pro vyzkoušení této novinky stačí aktualizovat Operu na Androidu, otevřít profil, přejít k možnosti nastavení eSIM, zvolit „Claim Now“ a následně vybrat zemi, ve které chce uživatel bezplatná data využít.

Zdroj: xda-developers.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Zdražování! Konec nudných telefonů? 🤯 Velký update pro Apple Zdraví a AI do každé domácnosti 🤖

Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Načítání ankety...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

reklama
Satechi
nejpripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim