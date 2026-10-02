Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu

Zdroj: Opera
Opera přidává do svého prohlížeče pro Android podporu cestovní eSIM. Uživatel si tak díky tomu může koupit a spravovat datový tarif přímo v prohlížeči, bez nutnosti instalace další aplikace od poskytovatele eSIM.
Opera ve svém prohlížeči umožní správu eSIM
Novinka funguje ve 47 zemích. eSIM přitom neslouží jen pro samotnou Operu, ale poskytuje mobilní data i ostatním aplikacím v telefonu. Nezasahuje do fungování současného telefonního čísla a funguje jako samostatný datový tarif. Hlavní výhodou má být jednodušší aktivace. U běžných cestovních eSIM je často nutné stáhnout aplikaci poskytovatele, vytvořit účet a teprve poté koupit datový balíček. Opera přináší pohodlnou správu přímo v prohlížeči, který už má uživatel v telefonu.
Společnost zároveň zmiňuje výsledky průzkumu GSMA Intelligence Global Consumer Survey 2024. Ten uvádí, že přibližně polovina respondentů vůbec nevěděla o existenci technologie eSIM a z těch, kteří ji znali, ji používalo pouze 19 %. Opera aktuálně nabízí možnost vyzkoušet službu bez registrace a bez nákupu. Uživatelé mohou získat 3 GB mobilních dat na tři dny zdarma.
Nabídka platí pro uživatele v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Kanadě, Spojených arabských emirátech, Brazílii, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Polsku. Pro vyzkoušení této novinky stačí aktualizovat Operu na Androidu, otevřít profil, přejít k možnosti nastavení eSIM, zvolit „Claim Now“ a následně vybrat zemi, ve které chce uživatel bezplatná data využít.
Zdroj: xda-developers.com
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