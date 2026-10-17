OpenAI a Apple se navzájem žalují. Jeden druhého obviňují kvůli údajným krádežím duševního vlastnictví

Zdroj: GPT-Images
Mezi OpenAI a Apple to vře. Společnosti se navzájem osočují z údajné krádeže duševního vlastnictví. Apple v červenci obvinil OpenAI z toho, že dva bývalí zaměstnanci Applu společnosti předali informace které souvisely s jeho duševním vlastnictvím a nyní se situace, jak se zdá, obrací.
Apple a OpenAI na ostří nože?
Podle žaloby nejmenovaný zaměstnanec Applu odešel k OpenAI, kde pracoval zhruba půl roku, aby se následně vrátil zpět a sebou si přinesl více než 100 souborů obsahujících důležité informace týkající se hardwarových projektů OpenAI. Podle OpenAI uniklé informace souvisejí s nedávno představeným domácím centrem Apple HomeView. V souvislosti s tímto incidentem se spojují i chytré produkty, který OpenAI vyvíjelo ve spolupráci se studiem LoveFrom od Jonyho Ivea. Od údajného vynesení klíčových informací uběhlo ale poměrně málo času na to, aby to mohlo mít vliv na finální podobu domácího centra HomeView.
Apple toto obvinění samozřejmě popírá a uvádí, že nenašel žádné důkazy o tom, že se podobné materiály na jeho serverech nacházely. Rovněž uvedl, že má zavedené procesní mechanismy, které zabrání novým zaměstnancům využívat důvěrné informace bývalých zaměstnanců.
OpenAI se ale brání a tvrzení Applu nevěří. Ve svém prohlášení uvádí: „OpenAI je velmi znepokojena tím, že její obchodní tajemství a důvěrné informace nyní kolují uvnitř společnosti Apple, kde její inženýři mohou utvářet nadcházející produkty Applu na základě důvěrné a inovativní práce OpenAI.“ Z informací vyplývá, že se prozatím jedná o přestřelku přímo mezi Apple a OpenAI a k soudu by se mohla celá kauza dostat někdy během příštího roku.
Zdroj: gsmarena.com
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře