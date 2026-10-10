Google zpřístupňuje SynthID Detector všem. Pozná AI obsah od Googlu, OpenAI, NVIDIA i dalších

Zdroj: Digwatch
Obsah generovaný pomocí AI zažívá obrovský boom a díky stále lepším obrazovým modelům je stále více obtížné ho spolehlivě rozeznat. Google se proto rozhodl zpřístupnit svůj nástroj SynthID Detector, který dokáže ověřit, zda obrázek, video nebo zvuk vznikl pomocí umělé inteligence. Nástroj je dostupný v angličtině a může jej používat kdokoliv.
Google zpřístupňuje SynthID detektor AI generovaného obsahu pro všechny uživatele
SynthID Google představil zhruba před třemi lety. Technologie vkládá do generovaného obsahu neviditelné digitální značky, které lze následně identifikovat speciálním nástrojem. Google uvádí, že tímto způsobem už označil přes 180 miliard obrázků a videí a také velké množství zvukového obsahu. První verzi SynthID Detectoru Google zpřístupnil loni a sloužila především médiím a profesionálům, kteří potřebovali ověřovat původ obsahu.
Jak detektor funguje? Uživatel jednoduše nahraje obrázek, video nebo zvukový soubor a nástroj zkontroluje, zda obsahuje značku SynthID. Díky tomu lze zjistit, zda zdrojové médium bylo vygenerováno pomocí AI.
Zásadní změnou je, že SynthID se už neomezuje pouze na obsah vytvořený AI Googlu, ale dokáže rozpoznat také obsah od partnerských společností, mezi které patří například OpenAI, NVIDIA, nebo Kakao. Google uvádí že by časem aktuální seznam měl rozšířit také Apple. SynthID detektor můžete vyzkoušet na této adrese.
Zdroj: blog.google
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