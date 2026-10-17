HMD čelí nejisté budoucnosti: Asi přijde změna v působení na trzích

Pulse Pro; Zdroj: HMD
Za poslední rok nebo dva se odehrálo několik významnějších změn na současném trhu s mobilními telefony. Společnost Sony například odešla z některých trhů, stejně jako OnePlus se stáhlo do domovské Číny a Realme naopak dostalo na starost jiné trhy. O HTC se ani zmiňovat nebudeme, jelikož to vypadá, že došlo k definitivnímu tichému konci s mobilními telefony. Mračná se smrákají asi i nad HMD.
Kletba Nokie?
Společnost HMD přišla na mobilní trh bez povšimnutí, jelikož vyráběla a prodávala mobilní telefony značky Nokia. Postupem času došlo k přerodu a dnes již přináší nejen smartphony pod vlastní značkou HMD. V poslední době ale neevidujeme nějaký významný model, o top modelu ani nemluvě.
Sice se výrobce trochu více orientuje na opravitelnost a udržitelnost, ale začali jsme mít obavy. Nyní se vyrojily spekulace, že by se společnost mohla začít stahovat z globálního působení. Zdroj naznačuje, že se firma naopak soustředí jen na lukrativní trhy, což nutně neznamená, že zůstane působit v Evropě. Může se upřít na rozvíjející se trhy, kde není moc velká poptávka po drahých mobilech, ale právě po levnějších.
Současně zdroj naznačuje, že by se HMD mohlo pokusit zacílit na firemní zákazníky, kteří mohou nabídnout velké objednávky. Dle dostupných informací asi firma pozastavuje představení nových mobilů nebo nějakých změn v tomto roce, aby došlo k přípravě na úpravu strategie.
Teoreticky tak změna působení je asi naplánovaná na příští rok. Nějakou roli v tomto mohou hrát zvyšující se náklady na komponenty pro mobily, ale tím si nejsme jisti. Skoro to ale připomíná scénář původní finské Nokie a také éru Lumií pod taktovkou Microsoftu. Ostatně HMD vzniklo na odkazu Nokie.
Zdroje: gsmarena.com, x.com
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