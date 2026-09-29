Apple má zaplatit 5,7 miliardy dolarů kvůli patentům, které se týkají haptické odezvy

Apple čelí mimořádně vysoké pokutě v souvislosti s technologií haptické odezvy. Soud v San Diegu rozhodl, že firma porušila dva patenty společnosti Taction, a vyměřil jí finanční odškodnění přesahující 5,7 miliardy dolarů. Spor se týká technologie Taptic Engine, kterou Apple používá například v iPhonech a Apple Watch.
Apple čelí vysoké pokutě
Společnost Taction žalovala Apple už před pěti lety v roce 2021. Jádrem sporu byly americké patenty s čísly 10,659,885 a 10,820,117, které popisují vibrační haptické převodníky. Ty vytvářejí fyzickou odezvu, kterou uživatel cítí například při ovládání telefonu nebo hodinek. Podle Taction Apple využívá Taptic Engine technologii, kterou sama vyvinula, aniž by k tomu Apple získal odpovídající licenci. Porota s touto argumentací souhlasila a konstatovala porušení dvou patentových nároků u jednoho patentu a jednoho nároku u druhého.
Taction zároveň Apple obvinila z toho, že jeho technologii zpětně analyzoval ze dvou herních headsetů Kannon. Porota ale nedospěla k závěru, že by Apple patenty porušoval úmyslně. To je v patentových sporech zásadní detail, protože úmyslné porušení by mohlo mít dopad na případnou výši náhrady škody. Verdikt zatím neznamená to, že by se jednalo o konečný stav. Apple už uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. Případ tak bude pokračovat a výsledná částka se ještě může v dalším řízení změnit.
Zdroj: theverge.com
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