Které smartphony Motorola dostanou Android 17? Známe oficiální seznam

Motorola Razr Fold; zdroj: Dotekománie
Stabilní verze systému Android 17 je již nějakou chvíli dostupná, ale samotné aktualizace existujících mobilů se ještě moc nerozběhly. Evidujeme jen modely od Googlu a pak několik od Xiaomi. Výrobci zřejmě dokončují své úpravy a snad se rozběhne celý proces co nevidět. Bohužel zatím nevíme, kdy jaký mobil dostane Android 17, ale máme zde aspoň informace od Motoroly, co se týče smartphonů, které dostanou Android 17.
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Motorola a Android 17
Španělská pobočka Motoroly zveřejnila článek, v kterém uvádí všechna zařízení, která dostanou Android 17. Neuvádí se ale jakýkoliv časový rámec, ale dá se předpokládat, že novější mobily dostanou novou verzi jako první, pak budou následovat starší. Motorola se chystá aktualizovat více než padesát modelů, konkrétně tedy přesněji 53 zařízení.
V první řadě uvádí Motorola Signature, jakožto prémiový model se standardní konstrukcí, ale pak zde máme série Razr, Edge a Moto G. Celý seznam najdete níže. Můžeme tedy říci, že u těchto smartphonů je aktualizace potvrzena, ale možná se dočkáme ještě nějakého rozšíření. Na to si budeme muset počkat, stejně jako jako na informace, kdy začnou aktualizace.
Řada Motorola Razr
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Řada Motorola Edge
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 60
Řada Moto G
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Zdroje: bloglenovo.es, androidauthority.com
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