OnePlus Ace 7 a 7 Pro: herní speciály s chlazením přímo v modulu fotoaparátů

Zdroj: OnePlus
OnePlus dříve byla nadějná značka, ale postupem času chtěla nabídnout až příliš mnoho mobilů, což ji degradovalo mezi běžné výrobce. Ztratila tak lesk a punc originality. Dnes se již jedná o subznačku, která se stáhla na několik trhů. V tomto týdnu uvedla dvě novinky, OnePlus Ace 7 a OnePlus Ace 7 Pro.
Nová generace OnePlus Ace
Sice je poměrně nepravděpodobné, že by se modely OnePlus Ace 7 nebo OnePlus Ace 7 Pro přímo objevily na českém trhu, je zde šance, že si cestu najdou přes přeprodejce, případně přes zahraniční obchody. Současně mohou být předlohou pro jiné modely od Oppo, tedy mateřské společnosti.
Jak už to u této řady bývá, tak ani tentokrát jsme se nedočkali nějaké nadstandardní fotografické výbavy. V podstatě si musíte vybrat, jestli se zamlouvá více teleobjektiv (OnePlus Ace 7 Pro), nebo slabší ultra širokoúhlý snímač (OnePlus Ace 7). Ještě se mobily liší v procesorech, ale ten nebude nikterak výrazný. OnePlus Ace 7 má totiž variantu V Series Snapdragonu 8 Gen 5, což je lehce osekaná verze.
Oba mobily mají 9000mAh baterie, rychlé nabíjení, stereo a také certifikaci IP69K. Takto by novinky působily jako běžné mobily vyšší střední třídy, ale mají něco navíc a unikátního. V obou případech je integrováno aktivní chlazení pomocí ventilátoru, který je umístěn ve foto modulu. OnePlus Ace 7 a OnePlus Ace 7 Pro se tak řadí i s ostatní výbavou spíše mezi herní mobily.
OnePlus Ace 7 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 14 400 Kč, OnePlus Ace 7 Pro pak na cca 15 700 Kč. Jde o ceny základních konfigurací bez daní a poplatků.
Specifikace OnePlus Ace 7 Pro
- displej: 6,78 palců, plochý, FHD+ (2772 × 1272 pixelů), 450 PPI, 1–165 Hz (až 185 Hz ve hrách), jas až 2000 nitů (1000 nitů typický), 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, 3840Hz PWM stmívání, sklo OPPO Crystal Shield
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, 8 jader, až 4,608 GHz), Adreno 840 GPU (1200 MHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- operační systém: Android, ColorOS 17.0
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, 23 mm, 6P, AF, OIS)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, 4P, AF, OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, 23 mm, 4P)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, 23 mm, 6P, AF, OIS)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infračervený port, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,30 × 77,37 × 8,50/8,59 mm, 218/225 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 100W rychlé nabíjení (100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC)
Specifikace OnePlus Ace 7
- displej: 6,78 palců, plochý, FHD+ (2772 × 1272 pixelů), 450 PPI, 1–165 Hz (až 185 Hz ve vybraných hrách), jas až 2000 nitů (1000 nitů typický), 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, 3840Hz PWM + DC-like stmívání, OPPO Crystal Shield Glass
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 3nm, 8 jader (až 4,608 GHz), Adreno 840 GPU @ 1200 MHz
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- operační systém: Android, ColorOS 17.0
- dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, 23 mm, 6P objektiv, AF, 2osá OIS, až 8K video při 30 fps, 4K při 120 fps)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 16 mm, 5P objektiv, úhel záběru 112°)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, 23 mm, 4P objektiv, 1080p video při 30 fps)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, 23 mm, 6P objektiv, AF, 2osá OIS, až 8K video při 30 fps, 4K při 120 fps)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo (dva 1115W reproduktory, OReality Audio)
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 (BLE Audio), Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infrazářič, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,30 × 77,37 × 8,50 / 8,59 mm, 217 / 223 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh (8775 mAh jmenovitá), 100W rychlé nabíjení (100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC)
Zdroje (6)oneplus.com, oneplus.com, oneplus.com, oneplus.com, gizmochina.com, fonearena.com
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