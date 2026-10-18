OnePlus Ace 7 Pro ukázalo svoji podobu

• 18. 10. 2026#Android #Smartphony
OnePlus Ace 7 Pro ukázalo svoji podobu

OnePlus Ace 7 Pro | Zdroj: Gizmochina

Tento měsíc nebude patřit pouze modelu OnePlus 16, ale aktuální únik přibližuje další nový přírůstek s označením Ace 7 Pro. Telefon se ukáže po boku základního zástupce Ace 7, který především výbavově převýší hned v několika směrech. Zařízení dostane kvalitní displej, výkonný hardware a spoustu herních prvků v nenápadném obalu.

Herní silák

OnePlus Ace 7 Pro má vpředu disponovat 6,78palcovým OLED displejem s 1,5K rozlišením a 185Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Nižší paměťové konfigurace sice zatím neznáme, ale nejvyšší verze bude složena z 16GB operační paměti RAM a 1TB interního úložiště.

Zadní stranu obsadí dva objektivy fotoaparátu, kde hlavní slovo získá 200MPx senzor doplněný o 50MPx periskopický teleobjektiv s 3,5násobným optickým přiblížením. Za celkovou výdrží bude stát 9 000mAh článek baterie, u kterého se nejspíš ukáže technologie rychlého 120W nabíjení.

Oneplus Ace 7 Pro

OnePlus Ace 7 Pro – systém aktivního chlazení | Zdroj: GSMArena

Výrobce oproti základní variantě také nasadí aktivní chladicí ventilátor se dvěma komorami. Výpis výbavy uzavírá 16MPx selfie kamerka, ultrazvuková čtečka otisků prstů pod čelním panelem a nejnovější verze operačního systému Android 17 pod rozhraním ColorOS 17. Oficiální představení proběhne ještě koncem tohoto měsíce, kdy poznáme zbytek podrobností včetně dostupnosti a prodejních cen.

Oneplus Ace 7 Pro 2

OnePlus Ace 7 Pro | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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