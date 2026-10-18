OnePlus Ace 7 Pro ukázalo svoji podobu

OnePlus Ace 7 Pro | Zdroj: Gizmochina
Tento měsíc nebude patřit pouze modelu OnePlus 16, ale aktuální únik přibližuje další nový přírůstek s označením Ace 7 Pro. Telefon se ukáže po boku základního zástupce Ace 7, který především výbavově převýší hned v několika směrech. Zařízení dostane kvalitní displej, výkonný hardware a spoustu herních prvků v nenápadném obalu.
Herní silák
OnePlus Ace 7 Pro má vpředu disponovat 6,78palcovým OLED displejem s 1,5K rozlišením a 185Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Nižší paměťové konfigurace sice zatím neznáme, ale nejvyšší verze bude složena z 16GB operační paměti RAM a 1TB interního úložiště.
Zadní stranu obsadí dva objektivy fotoaparátu, kde hlavní slovo získá 200MPx senzor doplněný o 50MPx periskopický teleobjektiv s 3,5násobným optickým přiblížením. Za celkovou výdrží bude stát 9 000mAh článek baterie, u kterého se nejspíš ukáže technologie rychlého 120W nabíjení.
Výrobce oproti základní variantě také nasadí aktivní chladicí ventilátor se dvěma komorami. Výpis výbavy uzavírá 16MPx selfie kamerka, ultrazvuková čtečka otisků prstů pod čelním panelem a nejnovější verze operačního systému Android 17 pod rozhraním ColorOS 17. Oficiální představení proběhne ještě koncem tohoto měsíce, kdy poznáme zbytek podrobností včetně dostupnosti a prodejních cen.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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