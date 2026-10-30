WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

• 30. 10. 2026#Aplikace #iOS
WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

Zdroj: WhatsApp

Vývojáři aplikaci a platformu WhatsApp postupně upravují a testují funkce. Sem tam se dočkáme většího oznámení novinek, které okamžitě míří do stabilních verzí. Tentokrát jsme se dočkali čtyř modifikací.

Sdílené stavy a přehlednější filtry

První změna se dotýká možnosti připnutí zprávy. Nově ji můžete v chatu nechat připíchnutou napořád, není tedy nutné nastavovat dlouhý časový interval. Užitečnější novinka se ale týká skupinových zpráv. Sice již nyní je možné nechat dostupnou historii komunikace z doby, kdy ještě uživatel nebyl součástí skupiny, ale nově můžete přímo vybrat konkrétního uživatele a poslat mu nedávnou komunikaci, tedy ji zpřístupnit.

870607575 1452649053477078 5554478237409772007 N

Zdroj: WhatsApp

Novinkou je sdílení stavu skupiny se samotnými členy. Všichni ve skupině si mohou zobrazit stav, reagovat na něj a taky přidat vlastní. Stejně jako běžné stavy, i tyto po 24 hodinách zmizí. Toto vylepšení si asi najde nějaký okruh uživatelů, ale není to nic, co by bylo nutné nebo zásadní pro komunikaci.

Podstatnější novinka se týká filtrování. Nově si můžete nechat zobrazit jen nepřečtené zprávy skupinové konverzace, kde vás někdo zmínil nebo je obsažena přímá odpověď. To se týká i takových zpráv, kde jsou označeni všichni.

Zdroj: Tisková zpráva

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec tlačítka Nelíbí se mi? 👎 Superoperátor v Evropě a ChatGPT Slides 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim