Třikrát 200 megapixelů a Hasselblad. Nové OPPO chce mezi nejlepší fotomobily

Jeden z nejzajímavějších fotomobilů letošního roku právě zamířil do prodeje. Nové OPPO Find X10 Pro Max jako první telefon na světě nabízí hned tři 200Mpx fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci se švédským Hasselbladem. V Mobil Pohotovosti ho navíc pořídíte se slevou 6 000 Kč a s hodinkami OPPO Watch S v hodnotě 4 490 Kč zdarma.
200 megapixelů na každém objektivu
Hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý i teleobjektiv. U nového OPPO Find X10 Pro Max mají všechny tři rozlišení 200 megapixelů. Na fotoaparátech OPPO spolupracovalo s legendární značkou Hasselblad. Důraz přitom klade na přirozené barvy, věrné odstíny pleti a zachování atmosféry snímku. Potěší tak i ty, kteří nechtějí přehnaně doostřené fotky nebo noční záběry zesvětlené jako ve dne. Všechny tři zadní fotoaparáty navíc zvládají natáčet 4K video při 120 snímcích za sekundu, případně i 8K při 30 snímcích.
Na přední straně telefonu se vyjímá špičkový 6,78palcový OLED displej s adaptivní frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 3 600 nitů, takže nabídne i skvělou čitelnost na slunci. Nová řada přináší baterie s kapacitou až 7 150 mAh, rychlé 80W drátové nabíjení a také 50W bezdrátové nabíjení.
Společně s X10 Pro Max dnes vstupuje do prodeje i cenově dostupnější OPPO Find X10. Ten osloví především zájemce o menší telefon díky 6,59palcovému displeji. Ani u něj ale fotoaparáty nehrají druhé housle – nabízí hned dva 200Mpx snímače a samozřejmostí je i spolupráce s Hasselblad. Ve verzi 12/256GB ho díky zaváděcí slevě pořídíte za 26 990 Kč (běžně 31 990 Kč).
Sleva 6 000 Kč a hodinky zdarma
Pokud vás nové OPPO Find X10 Pro Max zaujalo, začátek prodeje je ideální příležitostí k nákupu. Varianta 12/512GB díky maximální slevě vychází na 38 990 Kč (běžně 44 990 Kč). Vedle slevy 6 000 Kč k telefonu navíc dostanete hodinky OPPO Watch S v hodnotě 4 490 Kč zdarma. Dárek i zvýhodněné ceny obou telefonů platí do 30. listopadu.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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