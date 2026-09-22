Motorola ukázala Signature 27: Výkonný Snapdragon a unikátní design

Zdroj: Motorola
V lednu tohoto roku jsme se dočkali top modelu Motorola Signature, který překvapil i samotným názvem. První výstřel se výrobci asi podařil a nyní ukazuje nástupce v podobě Motorola Signature 27. Právě číslo na konci poukazuje na to, že novinka je určena pro příští rok. Dnešní ukázání je spíše takovou ochutnávkou, co si budete moci zakoupit.
Motorola se nebojí
Vždy nás potěší, když nějaká společnost se snaží najít trochu jiný a originální design zadní strany kolem foťáků. Mnohé firmy volí „sporák“ na jedné straně, takže na dálku skoro nejde poznat, co je to vlastně za značku. Pak jsou zde originální přístupy, mezi kterými se mohou řadit modely Pixel. Motorola u novinky jde cestou, kterou jsme zatím neviděli, ale asi to nebude to pravé pro ty, co mají trypofobii.
Motorola Signature 27 zatím ale není kompletně představena, Motorola spíš jen láká na novinku a hlavně se chtěla pochlubit tím, že bude vybavena procesorem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, tedy nejnovějším a nejvýkonnějším od Qualcommu. Současně to ale neznamená, že se tento mobil dostane na trh jako první s tímto CPU.
Motorola také uvedla některé dodatečné vlastnosti. Na zadní straně bude v sestavě snímač Sony LYTIA 910 s 50 MPx a nový 200MPx periskopický teleobjektiv. Současně se výrobce chlubí vylepšenou optickou stabilizací obrazu a nabídne se také Video Enhancement Engine s využitím AI v reálném čase.
Signature 27 je také prvním mobilem, kde se spolupracovalo se společností Bang & Olufsen (B&O), a rozhodně to nebude poslední kousek. Firmy plánují pracovat na mobilech v oblasti zvuku dlouhé roky. Motorola Signature 27 se mimo jiné bude chlubit také využitím hladké keramiky v oblasti foťáků a využije se i broušený hliník.
S modelem motorola signature 27 společnost Motorola pokračuje v evoluci svého charakteristického designu a rozvíjí designovou filozofii, která vyvažuje estetický výraz s praktickým výkonem. Telefon je navržen tak, aby byl obdivován, držen v ruce a pečlivě vybírán. Spojuje v jediné formě soudržnou vizuální identitu, hmatovou rafinovanost a každodenní použitelnost.
Smartphone nabídne 7letou softwarovou podporu. Více informací zatím nemáme k dispozici a ani nebylo řečeno, kdy bude novinka představena a jaká bude dostupnost. Chvíli si tedy počkáme.
Zdroj: Tisková zpráva
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