Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin

Zdroj: GSMArena
OnePlus rozšiřuje nabídku bezdrátových sluchátek a přichází s novým model Buds Clip. Od tohoto výrobce se jedná vůbec o první sluchátka, která přináší konstrukci typu clip-on. Ta funguje tak, že se sluchátka připínají na ucho a nezakrývají zvukovod. Novinka by mohla zaujmout výbavou v podobě dvou zvukových měničů, ladění od Dynaudio a celkovou výdrž až 40 hodin.
OnePlus Buds Clip kombinují kvalitní zvuk a otevřenou konstrukci
Sluchátka využívají 11mm basový a 9mm výškový měnič, přičemž každý má vlastní digitálně-analogový převodník (DAC). O výsledné doladění zvuku se postarala dánská společnost Dynaudio. K dispozici jsou kodeky LHDC 5.0, AAC a SBC, připojení přes Bluetooth 6.1 a možnost současného propojení se dvěma zařízeními. Zajímavostí je technologie Dipole Sound-Field, která pomocí protifázových zvukových vln omezuje únik zvuku do okolí. To se hodí právě u otevřené konstrukce, kdy sluchátka netěsní přímo zvukovod.
Každé sluchátko váží pouhých 5,2 gramu a na uchu drží díky pružnému můstku ve tvaru písmene C ze slitiny niklu a titanu. Konstrukce se přizpůsobuje tvaru ucha a podle výrobce umožňuje pohodlné celodenní nošení.
Sluchátka OnePlus Buds Clip jsou vybavena šesti mikrofony se systémem snímání hlasu využívajícím kostní vedení a samostatný 6nm zvukový AI čip díky kterému sluchátka umí potlačit okolní hluk během hovorů. Sluchátka podporují také funkci AI Translate pro překlad řeči, která funguje s vybranými telefony OnePlus.
Na jedno nabití vydrží sluchátka až 9,5 hodiny. Nabíjecí pouzdro pak přidá celkovou výdrž až 40 hodin při použití kodeku AAC. Při přehrávání přes kodek LHDC celková výdrž klesne zhruba na 36 hodin. Ve výbavě nechybí certifikace IP55, která zajišťuje odolnost sluchátek proti prachu a stříkající vodě. Sluchátka budou v prodeji ve třech barevných variantách – Pearl White, Twilight Rose a Pebble Gray. V tuto chvíli neznáme cenu ani přesný termín, kdy by se měla sluchátka dostat do prodeje.
Zdroj: gsmarena.com
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